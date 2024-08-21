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Киеву грозят провалы в боях, если он не убедит Запад помогать, пишет СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Киеву грозят провалы в боях, если он не убедит Запад помогать, пишет СМИ
Киеву грозят провалы в боях, если он не убедит Запад помогать, пишет СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
Киеву грозят провалы в боях, если он не убедит Запад помогать, пишет СМИ
Если у украинского лидера Владимира Зеленского атаки на российскую территорию не получится вынудить западных союзников активизировать поставки военной помощи,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:11+0300
2024-08-21T14:12+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Если у украинского лидера Владимира Зеленского атаки на российскую территорию не получится вынудить западных союзников активизировать поставки военной помощи, Киеву грозят провалы на линии фронта и в потенциальных переговорах с Россией. Об этом в своей статье для агентства Bloomberg написал колумнист Марк Чемпион. "Не впервые Украина испытывает проблемы с поддержкой со стороны Берлина. У нее также есть проблема с Францией, США и даже Великобританией", - уточняет обозреватель. Чемпион также уточнил, что пока авантюра Зеленского с вторжением в Курскую область не дает плодов. Речь идет о его планах отвлечь российскую армию и увести из из Донбасса. По словам колумниста, это только усилило наступление России.Более того, Чемпион отмечает, что из-за произошедшего ВСУ рискуют потерять важный транспортный узел Покровск. Таким образом, позиция Украины на переговорах становится все слабее и слабее.
https://1prime.ru/20240821/stsenariy-851029546.html
украина
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
14:11 21.08.2024 (обновлено: 14:12 21.08.2024)
 
Киеву грозят провалы в боях, если он не убедит Запад помогать, пишет СМИ

Bloomberg: Киев ждут провалы, если атака ВСУ на Россию не убедит Запад помогать

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Если у украинского лидера Владимира Зеленского атаки на российскую территорию не получится вынудить западных союзников активизировать поставки военной помощи, Киеву грозят провалы на линии фронта и в потенциальных переговорах с Россией. Об этом в своей статье для агентства Bloomberg написал колумнист Марк Чемпион.
"Не впервые Украина испытывает проблемы с поддержкой со стороны Берлина. У нее также есть проблема с Францией, США и даже Великобританией", - уточняет обозреватель.
Чемпион также уточнил, что пока авантюра Зеленского с вторжением в Курскую область не дает плодов. Речь идет о его планах отвлечь российскую армию и увести из из Донбасса. По словам колумниста, это только усилило наступление России.
Более того, Чемпион отмечает, что из-за произошедшего ВСУ рискуют потерять важный транспортный узел Покровск. Таким образом, позиция Украины на переговорах становится все слабее и слабее.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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