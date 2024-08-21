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"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ
Украина испытывает отчаяние из-за обрушения линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T22:52+0300
2024-08-21T22:52+0300
2024-08-21T22:52+0300
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украина испытывает отчаяние из-за обрушения линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Он отметил, что украинские войска оказались в критической ситуации. Это означает, что линия обороны прорвана и за ней нет надёжного прикрытия. По некоторым данным, Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию. По его словам, в это время Украина будет пытаться восстановить линию обороны. А после этого эти силы будут брошены на произвол судьбы. Это решение можно рассматривать как "акт отчаяния".По мнению эксперта, российская армия продолжает успешно продвигаться вперёд и близка к достижению крупной победы в Донбассе. Он также отметил, что ВС Украины несут значительные потери в результате атак на Курскую область.
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украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ
Риттер: Украина в отчаянии из-за прорыва фронта в Донбассе
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.
Украина испытывает отчаяние из-за обрушения линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
Он отметил, что украинские войска оказались в критической ситуации. Это означает, что линия обороны прорвана и за ней нет надёжного прикрытия. По некоторым данным, Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию.
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По его словам, в это время Украина будет пытаться восстановить линию обороны. А после этого эти силы будут брошены на произвол судьбы. Это решение можно рассматривать как "акт отчаяния".
По мнению эксперта, российская армия продолжает успешно продвигаться вперёд и близка к достижению крупной победы в Донбассе. Он также отметил, что ВС Украины несут значительные потери в результате атак на Курскую область.