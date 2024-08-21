https://1prime.ru/20240821/ukraina-851048864.html

"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ

"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ

Украина испытывает отчаяние из-за обрушения линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T22:52+0300

2024-08-21T22:52+0300

2024-08-21T22:52+0300

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украина испытывает отчаяние из-за обрушения линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Он отметил, что украинские войска оказались в критической ситуации. Это означает, что линия обороны прорвана и за ней нет надёжного прикрытия. По некоторым данным, Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию. По его словам, в это время Украина будет пытаться восстановить линию обороны. А после этого эти силы будут брошены на произвол судьбы. Это решение можно рассматривать как "акт отчаяния".По мнению эксперта, российская армия продолжает успешно продвигаться вперёд и близка к достижению крупной победы в Донбассе. Он также отметил, что ВС Украины несут значительные потери в результате атак на Курскую область.

https://1prime.ru/20240821/byudzhet-851048235.html

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украина, всу, донбасс