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Алаудинов раскрыл новые подробности о происходящем в Курской области
Алаудинов раскрыл новые подробности о происходящем в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
Алаудинов раскрыл новые подробности о происходящем в Курской области
Продвижение украинских подразделений в Курской области остановлено, ВС РФ "задвигают" противника обратно, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:54+0300
2024-08-21T13:54+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Продвижение украинских подразделений в Курской области остановлено, ВС РФ "задвигают" противника обратно, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество", - подчеркнул военный.Он также рассказал, что ВСУ, предположительно, занимаются перегруппировкой сил для повторной атаки на другой участок границы. Командир "Ахмата" заявил, что российская сторона рассматривает два участка, которые могут быть атакованы.
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всу, россия, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, ВС РФ
Алаудинов раскрыл новые подробности о происходящем в Курской области
Алаудинов: ВСУ на курском направлении остановлены, замечена перегруппировка сил
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Продвижение украинских подразделений в Курской области остановлено, ВС РФ "задвигают" противника обратно, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество", - подчеркнул военный.
Он также рассказал, что ВСУ, предположительно, занимаются перегруппировкой сил для повторной атаки на другой участок границы. Командир "Ахмата" заявил, что российская сторона рассматривает два участка, которые могут быть атакованы.
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