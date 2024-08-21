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Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине
Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине
Огромное число украинских солдат продолжает покидать свои части. Случаи дезертирства настолько распространены, что теперь за первое нарушение украинцев не будут | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:42+0300
2024-08-21T15:43+0300
спецоперация на украине
всу
дезертирство
украина
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Огромное число украинских солдат продолжает покидать свои части. Случаи дезертирства настолько распространены, что теперь за первое нарушение украинцев не будут наказывать, сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на слова депутата Рады Федиенко."К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам покинули воинскую часть, но готовы вернуться и воевать. Например, болеют родители, дети, мужчина хочет их навестить, а командир не отпускает в отпуск, и военнослужащий уходит в СOЧ", – подчеркнул депутат.Благодаря принятому Радой закону самовольное оставление части украинскими солдатами в первый раз повлечет за собой не такое серьезное наказание, как ранее.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851038189.html
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всу, дезертирство, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, дезертирство, УКРАИНА
15:42 21.08.2024 (обновлено: 15:43 21.08.2024)
 
Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине

Депутат Рады Федиенко: тысячи солдат ВСУ самовольно оставили свои части

© РИА Новости . Иван Родионов | Перейти в медиабанкБрошенный украинский флаг под Мариуполем
Брошенный украинский флаг под Мариуполем - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Огромное число украинских солдат продолжает покидать свои части. Случаи дезертирства настолько распространены, что теперь за первое нарушение украинцев не будут наказывать, сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на слова депутата Рады Федиенко.
"К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам покинули воинскую часть, но готовы вернуться и воевать. Например, болеют родители, дети, мужчина хочет их навестить, а командир не отпускает в отпуск, и военнослужащий уходит в СOЧ", – подчеркнул депутат.
Благодаря принятому Радой закону самовольное оставление части украинскими солдатами в первый раз повлечет за собой не такое серьезное наказание, как ранее.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Москва - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУдезертирствоУКРАИНА
 
 
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