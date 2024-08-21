https://1prime.ru/20240821/vsu-851040301.html

Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине

Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ

Боевики ВСУ бегут. Самовольное оставление части стало нормой на Украине

Огромное число украинских солдат продолжает покидать свои части. Случаи дезертирства настолько распространены, что теперь за первое нарушение украинцев не будут | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:42+0300

2024-08-21T15:42+0300

2024-08-21T15:43+0300

спецоперация на украине

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дезертирство

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Огромное число украинских солдат продолжает покидать свои части. Случаи дезертирства настолько распространены, что теперь за первое нарушение украинцев не будут наказывать, сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на слова депутата Рады Федиенко."К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам покинули воинскую часть, но готовы вернуться и воевать. Например, болеют родители, дети, мужчина хочет их навестить, а командир не отпускает в отпуск, и военнослужащий уходит в СOЧ", – подчеркнул депутат.Благодаря принятому Радой закону самовольное оставление части украинскими солдатами в первый раз повлечет за собой не такое серьезное наказание, как ранее.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240821/ukraina-851038189.html

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всу, дезертирство, украина