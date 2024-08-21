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Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников

Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников - 21.08.2024, ПРАЙМ

Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников

Брать в плен иностранных наемников на Украине не надо, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:00+0300

2024-08-21T17:00+0300

2024-08-21T17:00+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Брать в плен иностранных наемников на Украине не надо, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Рогов добавил, что у наемников должен быть выработан рефлекс, что в войне с Россией их не ждет ничего, кроме смерти. По его словам, их не нужно брать в плен, потому что с наемниками нужно поступать по законам военного времени. "Это станет сигналом каждому, кто приехал "на сафари" убивать русских, что никакой пощады и возможности для спасения через обмен не будет", - сказал он агентству РИА Новости.Ранее американская ЧВК Forward Observations Group опубликовала в социальных сетях фотографию своих бойцов, которые, как стало ясно из геолокационных данных, находились в Курской области.

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россия, украина, владимир рогов