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Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников
Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников - 21.08.2024, ПРАЙМ
Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников
Брать в плен иностранных наемников на Украине не надо, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:00+0300
2024-08-21T17:00+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Брать в плен иностранных наемников на Украине не надо, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Рогов добавил, что у наемников должен быть выработан рефлекс, что в войне с Россией их не ждет ничего, кроме смерти. По его словам, их не нужно брать в плен, потому что с наемниками нужно поступать по законам военного времени. "Это станет сигналом каждому, кто приехал "на сафари" убивать русских, что никакой пощады и возможности для спасения через обмен не будет", - сказал он агентству РИА Новости.Ранее американская ЧВК Forward Observations Group опубликовала в социальных сетях фотографию своих бойцов, которые, как стало ясно из геолокационных данных, находились в Курской области.
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россия, украина, владимир рогов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Рогов
17:00 21.08.2024
 
Рогов рассказал, почему не надо брать в плен иностранных наемников

Рогов: с иностранными наемниками нужно поступать по законам военного времени

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Брать в плен иностранных наемников на Украине не надо, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов добавил, что у наемников должен быть выработан рефлекс, что в войне с Россией их не ждет ничего, кроме смерти. По его словам, их не нужно брать в плен, потому что с наемниками нужно поступать по законам военного времени.
"Это станет сигналом каждому, кто приехал "на сафари" убивать русских, что никакой пощады и возможности для спасения через обмен не будет", - сказал он агентству РИА Новости.
Ранее американская ЧВК Forward Observations Group опубликовала в социальных сетях фотографию своих бойцов, которые, как стало ясно из геолокационных данных, находились в Курской области.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Рогов
 
 
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