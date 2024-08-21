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Юань начал торги 21 августа ростом
Юань начал торги 21 августа ростом - 21.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 21 августа ростом
Курс рубля снижается против юаня в начале торгов среды: курс китайской валюты прибавляет до 12,20 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:06+0300
2024-08-21T10:06+0300
2024-08-21T10:13+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов среды: курс китайской валюты прибавляет до 12,20 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 1 копейку, до 12,20 рубля.
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россия, мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 21 августа ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 12,20 рубля
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов среды: курс китайской валюты прибавляет до 12,20 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 1 копейку, до 12,20 рубля.