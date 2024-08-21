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Юань начал торги 21 августа ростом

Юань начал торги 21 августа ростом - 21.08.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 21 августа ростом

Курс рубля снижается против юаня в начале торгов среды: курс китайской валюты прибавляет до 12,20 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов среды: курс китайской валюты прибавляет до 12,20 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 1 копейку, до 12,20 рубля.

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россия, мосбиржа, юань