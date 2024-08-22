https://1prime.ru/20240822/ataka-851068810.html

Эксперт назвал ответственных за атаку ВСУ на Курскую АЭС

Эксперт назвал ответственных за атаку ВСУ на Курскую АЭС - 22.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал ответственных за атаку ВСУ на Курскую АЭС

Ответственность за атаку ВСУ Курской АЭС полностью лежит на США и Великобритании, считает председатель исполнительного комитета международного движения "Другая... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T23:00+0300

2024-08-22T23:00+0300

2024-08-22T23:00+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ответственность за атаку ВСУ Курской АЭС полностью лежит на США и Великобритании, считает председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко."Украина и ее руководство никакой роли в этом не играют. Они подотчетны и подвластны внешнему управлению - Великобритании и США", - подчеркнул эксперт.Он также подчеркнул, что Киев не способен совершить атаку подобного масштаба, так как не обладает необходимыми технологическими ресурсами для наведения ракет и направления БПЛА."Чисто технически Украина на такое не способна, да и принять такое решение они сами не могут. Поэтому российское руководство и говорит, что вести переговоры с киевскими властями бессмысленно. И эта атака только подчеркивает: договоренности с ними - это нереальная ситуация", - объяснил Коваленко сложившуюся ситуацию.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия поддерживает тесный контакт со штаб-квартирой МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима по отношению к Запорожской и Курской АЭС.Гросси уже обсудил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС с главой Росатома Алексеем Лихачевым по телефону в прошлую субботу. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться и пригласил Гросси посетить Курскую АЭС и город Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию.

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курская аэс, магатэ, украина, всу, сша, великобритания