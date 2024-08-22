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В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором
В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором - 22.08.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором
Российские дилеры Renault Koleos закончили официальные продажи автомобилей этой модели, теперь они вернулись в Россию по схеме параллельного импорта, передают... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T10:33+0300
2024-08-22T10:33+0300
2024-08-22T10:33+0300
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры Renault Koleos закончили официальные продажи автомобилей этой модели, теперь они вернулись в Россию по схеме параллельного импорта, передают "Автоновости дня".Согласно данным издания, теперь в большинстве случаев доступны только единичные экземпляры, которые быстро находят своих покупателей. Один из таких автомобилей был привезен частным лицом из Санкт-Петербурга. Его стоимость составляла 3 399 000 рублей.Новый Renault Koleos имеет ряд характеристик, таких как кожаный мультифункциональный руль, кожаные сиденья, круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке. Кроссовер также оснащен полностью светодиодной оптикой, датчиками света и дождя.Объем двигателя составляет 2,5 литра с мощностью 171 л.с. с вариатором и полным приводом All Mode 4×4 i. Мотор примечателен надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевом ГБЦ, которые значительно повышают его прочность, заметили в издании.В издании отметили привлекательную цену кроссовера, так как китайские модели, такие как Geely Atlas, Haval F7 и Jetour X90 Plus, обойдутся российскому покупателю примерно в 3 499 000 рублей.
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россия, renault, авто
В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором
"Автоновости дня": продажи Renault Koleos возобновили в России от 3,4 млн рублей
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Российские дилеры Renault Koleos закончили официальные продажи автомобилей этой модели, теперь они вернулись в Россию по схеме параллельного импорта, передают
"Автоновости дня".
Согласно данным издания, теперь в большинстве случаев доступны только единичные экземпляры, которые быстро находят своих покупателей. Один из таких автомобилей был привезен частным лицом из Санкт-Петербурга. Его стоимость составляла 3 399 000 рублей.
Новый Renault Koleos имеет ряд характеристик, таких как кожаный мультифункциональный руль, кожаные сиденья, круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке. Кроссовер также оснащен полностью светодиодной оптикой, датчиками света и дождя.
Объем двигателя составляет 2,5 литра с мощностью 171 л.с. с вариатором и полным приводом All Mode 4×4 i. Мотор примечателен надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевом ГБЦ, которые значительно повышают его прочность, заметили в издании.
В издании отметили привлекательную цену кроссовера, так как китайские модели, такие как Geely Atlas, Haval F7 и Jetour X90 Plus, обойдутся российскому покупателю примерно в 3 499 000 рублей.
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