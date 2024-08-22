https://1prime.ru/20240822/avto-851055626.html

В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором

В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором - 22.08.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором

Российские дилеры Renault Koleos закончили официальные продажи автомобилей этой модели, теперь они вернулись в Россию по схеме параллельного импорта, передают... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T10:33+0300

2024-08-22T10:33+0300

2024-08-22T10:33+0300

россия

renault

авто

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры Renault Koleos закончили официальные продажи автомобилей этой модели, теперь они вернулись в Россию по схеме параллельного импорта, передают "Автоновости дня".Согласно данным издания, теперь в большинстве случаев доступны только единичные экземпляры, которые быстро находят своих покупателей. Один из таких автомобилей был привезен частным лицом из Санкт-Петербурга. Его стоимость составляла 3 399 000 рублей.Новый Renault Koleos имеет ряд характеристик, таких как кожаный мультифункциональный руль, кожаные сиденья, круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке. Кроссовер также оснащен полностью светодиодной оптикой, датчиками света и дождя.Объем двигателя составляет 2,5 литра с мощностью 171 л.с. с вариатором и полным приводом All Mode 4×4 i. Мотор примечателен надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевом ГБЦ, которые значительно повышают его прочность, заметили в издании.В издании отметили привлекательную цену кроссовера, так как китайские модели, такие как Geely Atlas, Haval F7 и Jetour X90 Plus, обойдутся российскому покупателю примерно в 3 499 000 рублей.

https://1prime.ru/20240822/shtraf-851054191.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, renault, авто