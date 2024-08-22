https://1prime.ru/20240822/bank-851063716.html
Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"
Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера" - 22.08.2024, ПРАЙМ
Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"
В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:40+0300
2024-08-22T15:40+0300
2024-08-22T15:41+0300
экономика
киргизия
банк
сбербанк
переводы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg
БИШКЕК, 22 авг - ПРАЙМ. В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее объявление опубликовано на сайте финансовой организации. "Уведомляем Вас о том, что отключены переводы с приложения "Сбер" на карты и счета клиентов ОАО "Айыл Банка" с 22.08.2024 года на неопределенный срок", - говорится в объявлении. При этом отмечается, что переводы через системы денежных переводов "Золотая Корона" и "AstraSend" работают в штатном режиме. Ранее о приостановке денежных переводов через банки РФ объявили киргизские MBank, "Компаньон" и банк "Керемет".
https://1prime.ru/20240822/kontrol-851061870.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3f6b27dcc6a0bb7ce6b01f164ba01bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, банк, сбербанк, переводы, россия
Экономика, КИРГИЗИЯ, БАНК, Сбербанк, переводы, РОССИЯ
Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"
Киргизский "Айыл Банк" отключил переводы из приложения российского Сбербанка
БИШКЕК, 22 авг - ПРАЙМ. В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее объявление опубликовано на сайте финансовой организации.
"Уведомляем Вас о том, что отключены переводы с приложения "Сбер" на карты и счета клиентов ОАО "Айыл Банка" с 22.08.2024 года на неопределенный срок", - говорится в объявлении.
При этом отмечается, что переводы через системы денежных переводов "Золотая Корона" и "AstraSend" работают в штатном режиме.
Ранее о приостановке денежных переводов через банки РФ объявили киргизские MBank, "Компаньон" и банк "Керемет".
ФАС усилит контроль за сделками крупных финансовых организаций