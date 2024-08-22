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Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"

Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера" - 22.08.2024, ПРАЙМ

Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"

В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T15:40+0300

2024-08-22T15:40+0300

2024-08-22T15:41+0300

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БИШКЕК, 22 авг - ПРАЙМ. В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее объявление опубликовано на сайте финансовой организации. "Уведомляем Вас о том, что отключены переводы с приложения "Сбер" на карты и счета клиентов ОАО "Айыл Банка" с 22.08.2024 года на неопределенный срок", - говорится в объявлении. При этом отмечается, что переводы через системы денежных переводов "Золотая Корона" и "AstraSend" работают в штатном режиме. Ранее о приостановке денежных переводов через банки РФ объявили киргизские MBank, "Компаньон" и банк "Керемет".

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киргизия, банк, сбербанк, переводы, россия