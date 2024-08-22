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Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера" - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"
Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера" - 22.08.2024, ПРАЙМ
Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"
В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:40+0300
2024-08-22T15:41+0300
экономика
киргизия
банк
сбербанк
переводы
россия
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БИШКЕК, 22 авг - ПРАЙМ. В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее объявление опубликовано на сайте финансовой организации. "Уведомляем Вас о том, что отключены переводы с приложения "Сбер" на карты и счета клиентов ОАО "Айыл Банка" с 22.08.2024 года на неопределенный срок", - говорится в объявлении. При этом отмечается, что переводы через системы денежных переводов "Золотая Корона" и "AstraSend" работают в штатном режиме. Ранее о приостановке денежных переводов через банки РФ объявили киргизские MBank, "Компаньон" и банк "Керемет".
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киргизия, банк, сбербанк, переводы, россия
Экономика, КИРГИЗИЯ, БАНК, Сбербанк, переводы, РОССИЯ
15:40 22.08.2024 (обновлено: 15:41 22.08.2024)
 
Киргизский "Айыл Банк" перестал принимать переводы из "Сбера"

Киргизский "Айыл Банк" отключил переводы из приложения российского Сбербанка

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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БИШКЕК, 22 авг - ПРАЙМ. В Киргизии принадлежащий государству "Айыл Банк" отключил для своих клиентов возможность получать переводы из приложения российского Сбербанка, соответствующее объявление опубликовано на сайте финансовой организации.
"Уведомляем Вас о том, что отключены переводы с приложения "Сбер" на карты и счета клиентов ОАО "Айыл Банка" с 22.08.2024 года на неопределенный срок", - говорится в объявлении.
При этом отмечается, что переводы через системы денежных переводов "Золотая Корона" и "AstraSend" работают в штатном режиме.
Ранее о приостановке денежных переводов через банки РФ объявили киргизские MBank, "Компаньон" и банк "Керемет".
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ЭкономикаКИРГИЗИЯБАНКСбербанкпереводыРОССИЯ
 
 
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