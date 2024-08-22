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Путин поддержал идею финансировать тероборону Брянской области из бюджета
Путин поддержал идею финансировать тероборону Брянской области из бюджета - 22.08.2024, ПРАЙМ
Путин поддержал идею финансировать тероборону Брянской области из бюджета
Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T14:41+0300
2024-08-22T14:41+0300
2024-08-22T14:41+0300
россия
владимир путин
сво
брянская область
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета."Министр финансов на связи у нас. Мы еще это обсудим", - сказал глава государства на совещании по ситуации в приграничных с Украиной областях.Накануне в Брянской области была пресечена попытка проникновения украинской ДРГ. В результате боя, который вели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями Вооружённых сил РФ, попытка прорыва была предотвращена. Противнику было нанесено огневое поражение.
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россия, владимир путин, сво, брянская область
РОССИЯ, Владимир Путин, СВО, Брянская область
Путин поддержал идею финансировать тероборону Брянской области из бюджета
Путин поддержал финансирование обороны в Брянской обл. из федерального бюджета