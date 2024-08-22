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"Прячутся от властей". Жители Покровска не хотят эвакуироваться из города - 22.08.2024, ПРАЙМ
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"Прячутся от властей". Жители Покровска не хотят эвакуироваться из города
"Прячутся от властей". Жители Покровска не хотят эвакуироваться из города - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Прячутся от властей". Жители Покровска не хотят эвакуироваться из города
Власти подконтрольной Киеву части Покровска объявили принудительную эвакуацию для жителей из-за приближающихся российских военных. Однако многие семьи не хотят... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T21:18+0300
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спецоперация на украине
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покровский
эвакуация
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Власти подконтрольной Киеву части Покровска объявили принудительную эвакуацию для жителей из-за приближающихся российских военных. Однако многие семьи не хотят покидать свои дома даже под давлением властей, сообщает издание CNN.“Не ждите. Лучше не станет, будет только хуже. Уезжайте”, — заявил глава военной администрации Мирнограда Юрия Третьяка.Несмотря на то, что Покровск не является крупным городом, он имеет для ВСУ решающее значение, так как именно через него проходит транспортный узел, по которому военные осуществляют поставки ресурсов.Стало известно, что жители населенного пункта наотрез отказываются уезжать из города. Некоторые из них даже специально прячут своих детей, так как в первую очередь эвакуация касается несовершеннолетних. “У нас будет встреча с полицией, чтобы обсудить, как работать с такими людьми, как выявлять таких родителей, которые прячут детей и дают ложную информацию о том, что они давно уехали”, — рассказал Третьяк.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, покровский, эвакуация, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Покровский, эвакуация, ВСУ
21:18 22.08.2024 (обновлено: 21:44 22.08.2024)
 
"Прячутся от властей". Жители Покровска не хотят эвакуироваться из города

CNN: власти Покровска объявили эвакуацию, но многие жители отказываются уезжать

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Власти подконтрольной Киеву части Покровска объявили принудительную эвакуацию для жителей из-за приближающихся российских военных. Однако многие семьи не хотят покидать свои дома даже под давлением властей, сообщает издание CNN.
“Не ждите. Лучше не станет, будет только хуже. Уезжайте”, — заявил глава военной администрации Мирнограда Юрия Третьяка.
Несмотря на то, что Покровск не является крупным городом, он имеет для ВСУ решающее значение, так как именно через него проходит транспортный узел, по которому военные осуществляют поставки ресурсов.
Стало известно, что жители населенного пункта наотрез отказываются уезжать из города. Некоторые из них даже специально прячут своих детей, так как в первую очередь эвакуация касается несовершеннолетних.
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“У нас будет встреча с полицией, чтобы обсудить, как работать с такими людьми, как выявлять таких родителей, которые прячут детей и дают ложную информацию о том, что они давно уехали”, — рассказал Третьяк.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПокровскийэвакуацияВСУ
 
 
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