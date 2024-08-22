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"Прорезали насквозь". На Западе раскрыли, что произошло в ДНР - 22.08.2024, ПРАЙМ
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"Прорезали насквозь". На Западе раскрыли, что произошло в ДНР
"Прорезали насквозь". На Западе раскрыли, что произошло в ДНР - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Прорезали насквозь". На Западе раскрыли, что произошло в ДНР
ВС России насквозь перерезали укрепления Вооруженных сил Укераины в ДНР, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:39+0300
2024-08-22T16:39+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВС России насквозь перерезали укрепления Вооруженных сил Укераины в ДНР, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис."Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью", — рассказал он.Меркурис подчеркнул, что текущая ситуация говорит о полном коллапсе украинских позиций.Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск "Центр" освободила Шумы в ДНР, а также о том, что российские войска заняли Артемово и поселок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
16:39 22.08.2024
 
"Прорезали насквозь". На Западе раскрыли, что произошло в ДНР

Меркурис: российские войска прорезали насквозь укрепления ВСУ в ДНР

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВС России насквозь перерезали укрепления Вооруженных сил Укераины в ДНР, рассказал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
"Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью", — рассказал он.
Меркурис подчеркнул, что текущая ситуация говорит о полном коллапсе украинских позиций.
Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск "Центр" освободила Шумы в ДНР, а также о том, что российские войска заняли Артемово и поселок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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