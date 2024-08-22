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Эксперт озвучил простой способ решения проблемы транзита нефти из России
Эксперт озвучил простой способ решения проблемы транзита нефти из России - 22.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт озвучил простой способ решения проблемы транзита нефти из России
Наиболее быстро и легко разрешить проблему с транзитом российской нефти через Украину в Венгрию можно переносом точки приема сырья, для этого достаточно... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T20:49+0300
2024-08-22T20:49+0300
2024-08-22T20:49+0300
россия
нефть
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Наиболее быстро и легко разрешить проблему с транзитом российской нефти через Украину в Венгрию можно переносом точки приема сырья, для этого достаточно оформить допсоглашение к контракту между российским "Лукойлом" и венгерской MOL, рассказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по доставке нефти из РФ от российско-украинской границы и оплатить разницу в цене, если Киев примет эту схему, заявил ранее в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Я думаю, речь идет о том, чтобы просто перенести точку сдачи-приемки нефти по контракту с "Лукойлом". То есть "Лукойл" и MOL просто подпишут допсоглашение, по которому право собственности на нефть будет передаваться не в Венгрии, как это сейчас происходит по контракту, а либо на российско-белорусской границе, либо на белорусско-украинской", - полагает Юшков. "С самого начала этот вариант обсуждался как наиболее быстрый и простой способ решить проблему. Чисто коммерчески, юридически именно так и нужно сделать", - отметил эксперт, добавив, что для Венгрии это наиболее удачный вариант с экономической точки зрения, но не с политической. "Но, опять же, любое повышение ставок в этом конфликте - это экономические издержки для Венгрии", - дополнил Юшков. Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Сийярто также заявлял, что Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он. Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.
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россия, нефть, транзит российской нефти, украина
РОССИЯ, Нефть, транзит российской нефти, УКРАИНА
Эксперт озвучил простой способ решения проблемы транзита нефти из России
Юшков: решить вопрос транзита нефти из РФ в Венгрию проще всего переносом точки приема
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Наиболее быстро и легко разрешить проблему с транзитом российской нефти через Украину в Венгрию можно переносом точки приема сырья, для этого достаточно оформить допсоглашение к контракту между российским "Лукойлом" и венгерской MOL, рассказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по доставке нефти из РФ от российско-украинской границы и оплатить разницу в цене, если Киев примет эту схему, заявил ранее в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Я думаю, речь идет о том, чтобы просто перенести точку сдачи-приемки нефти по контракту с "Лукойлом". То есть "Лукойл" и MOL просто подпишут допсоглашение, по которому право собственности на нефть будет передаваться не в Венгрии, как это сейчас происходит по контракту, а либо на российско-белорусской границе, либо на белорусско-украинской", - полагает Юшков.
"С самого начала этот вариант обсуждался как наиболее быстрый и простой способ решить проблему. Чисто коммерчески, юридически именно так и нужно сделать", - отметил эксперт, добавив, что для Венгрии это наиболее удачный вариант с экономической точки зрения, но не с политической.
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"Но, опять же, любое повышение ставок в этом конфликте - это экономические издержки для Венгрии", - дополнил Юшков.
Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Сийярто также заявлял, что Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.
Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.
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