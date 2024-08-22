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Казахстан после критики Лукашенко попросил Минск быть объективным
Казахстан после критики Лукашенко попросил Минск быть объективным - 22.08.2024, ПРАЙМ
Казахстан после критики Лукашенко попросил Минск быть объективным
Официальному Минску следует объективно оценивать позицию Астаны "в отношении текущих процессов", сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T13:41+0300
2024-08-22T13:41+0300
2024-08-22T13:41+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальному Минску следует объективно оценивать позицию Астаны "в отношении текущих процессов", сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным."Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН", — подчеркнул министр. Таким образом МИД Казахстана отреагировал на заявления белорусского президента Александра Лукашенко, раскритиковавшего внешнюю политику республики."Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. Так дело не пойдет", — упрекнул Лукашенко, отдельно при этом упомянув Казахстан и его "просьбы о помощи" в сложным ситуациях. Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России, заявили ранее в Астане. "Поэтому Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний", - отметил министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
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казахстан, белоруссия, россия, александр лукашенко
КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Александр Лукашенко
Казахстан после критики Лукашенко попросил Минск быть объективным
МИД Казахстана в ответ на критику Лукашенко призвал объективно оценивать Астану
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальному Минску следует объективно оценивать позицию Астаны "в отношении текущих процессов", сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным.
"Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН", — подчеркнул министр. Таким образом МИД Казахстана отреагировал на заявления белорусского президента Александра Лукашенко, раскритиковавшего внешнюю политику республики.
"Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. Так дело не пойдет", — упрекнул Лукашенко, отдельно при этом упомянув Казахстан и его "просьбы о помощи" в сложным ситуациях.
Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России, заявили ранее в Астане. "Поэтому Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний", - отметил
министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
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