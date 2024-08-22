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Казахстан после критики Лукашенко попросил Минск быть объективным

Казахстан после критики Лукашенко попросил Минск быть объективным - 22.08.2024, ПРАЙМ

Казахстан после критики Лукашенко попросил Минск быть объективным

Официальному Минску следует объективно оценивать позицию Астаны "в отношении текущих процессов", сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T13:41+0300

2024-08-22T13:41+0300

2024-08-22T13:41+0300

казахстан

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальному Минску следует объективно оценивать позицию Астаны "в отношении текущих процессов", сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным."Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН", — подчеркнул министр. Таким образом МИД Казахстана отреагировал на заявления белорусского президента Александра Лукашенко, раскритиковавшего внешнюю политику республики."Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. Так дело не пойдет", — упрекнул Лукашенко, отдельно при этом упомянув Казахстан и его "просьбы о помощи" в сложным ситуациях. Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России, заявили ранее в Астане. "Поэтому Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний", - отметил министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

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казахстан, белоруссия, россия, александр лукашенко