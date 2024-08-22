https://1prime.ru/20240822/kredit-851056953.html

В России вырос средний размер потребкредита

В России вырос средний размер потребкредита - 22.08.2024, ПРАЙМ

В России вырос средний размер потребкредита

Средний размер потребительского кредита в России в июле увеличился на 21,7% по отношению к началу года и составил 177,7 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T11:38+0300

2024-08-22T11:38+0300

2024-08-22T11:38+0300

россия

нбки

потребительский кредит

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/56/841455689_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_cbd9736dc085926c86c3a57652904df2.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в июле увеличился на 21,7% по отношению к началу года и составил 177,7 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тысячи рублей... По сравнению с началом года... вырос на 21,7% (в январе 2024 года - 146 тысяч)", - говорится в сообщении. А по сравнению с прошлым месяцем средний размер выданных потребительских кредитов сократился на 0,7%. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в июле был отмечен в Москве (312,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (252,9 тысячи), Московской области (234,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (219,4 тысячи) и Татарстане (217,6 тысячи рубелей). Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в июле по сравнению с июнем продемонстрировали Кемеровская область (-14,5%), Краснодарский край (-5%), Саратовская область (-2,9%), Башкирия (-2,8%) и Красноярский край (-2,3%). Рост был отмечен в том числе в Татарстане (+10,8%), Нижегородской области (+4,7%), Забайкальском крае (+3,8%), Волгоградской области (+3,0%) и Алтайском крае (+2,5%). В Москве средний потребкредит за месяц сократился на 1,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 1,3% "В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170-180 тысяч рублей. При этом стабильность данного показателя в июне-июле наблюдалась на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нбки, потребительский кредит