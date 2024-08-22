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Вспыхнуло, где не ждали. В Америке назревает новый кризис

Вспыхнуло, где не ждали. В Америке назревает новый кризис - 22.08.2024, ПРАЙМ

Вспыхнуло, где не ждали. В Америке назревает новый кризис

В августе 2024 года технологический мир облетела новость о банкротстве компании Tally, некогда многообещающего финтех-стартапа из Сан-Франциско. Еще два года... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T08:00+0300

2024-08-22T08:00+0300

2024-08-22T08:00+0300

мнения аналитиков

кризис

экономика сша

венчурные инвестиции

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В августе 2024 года технологический мир облетела новость о банкротстве компании Tally, некогда многообещающего финтех-стартапа из Сан-Франциско. Еще два года назад Tally оценивался в 855 миллионов долларов и, казалось, был на пути к тому, чтобы стать очередным "единорогом" Кремниевой долины. Теперь же основатель компании Джейсон Браун вынужден был признать, что Tally "не смогла обеспечить необходимое финансирование для продолжения операций". История Tally - не единичный случай. По данным компании Carta, за последний год количество банкротств среди стартапов выросло на шокирующие 60%. В первом квартале 2024 года о своей несостоятельности объявили 254 венчурные компании - клиенты Carta. Это в семь раз больше, чем когда Carta начала отслеживать случаи банкротств в 2019 году. Что стоит за этой тревожной статистикой? Почему компании, еще недавно считавшиеся будущими лидерами рынка, сегодня вынуждены закрывать свои двери? И главное - какие последствия это может иметь для экономики США и мира в целом? Путешествие в прошлое: бум и спад Чтобы понять текущую ситуацию, нам нужно вернуться на несколько лет назад, в 2021 год. Это было время невиданного оптимизма на венчурном рынке. Деньги лились рекой, оценки стартапов взлетали до небес, а инвесторы, казалось, готовы были финансировать любую идею, лишь бы не упустить следующий Uber или Airbnb. Взять, к примеру, историю Convoy - стартапа в сфере грузоперевозок. В 2022 году компания привлекла инвестиции, оценившие ее в 3,8 миллиарда долларов. Основатели Convoy обещали революцию в логистике с помощью искусственного интеллекта и больших данных. Инвесторы были в восторге. Но уже в 2023 году ситуация начала меняться. Федеральная резервная система США, обеспокоенная растущей инфляцией, начала повышать процентные ставки. К июлю 2023 года они достигли 5,25-5,50% - максимума за последние 22 года. Для сравнения, в начале 2022 года ставка была практически нулевой. Этот шаг ФРС имел каскадный эффект на всю экономику. Стоимость заимствований выросла, инвесторы стали более осторожными, а "легкие деньги", к которым привыкли многие стартапы, внезапно исчезли. Жестокое пробуждение 2024 год стал годом жестокого пробуждения для многих компаний. Convoy, тот самый "единорог" из мира логистики, в апреле объявил о банкротстве. Компания не смогла адаптироваться к новым экономическим реалиям и исчерпала свои финансовые ресурсы. Но Convoy был не одинок. В июле 2024 года о прекращении деятельности объявила Olive AI - стартап в сфере здравоохранения, который еще в 2021 году оценивался в 4 миллиарда долларов. Компания потратила сотни миллионов долларов на разработку ИИ-системы для оптимизации работы больниц, но в итоге оказалась не в состоянии доказать эффективность своего продукта. Эти истории иллюстрируют две ключевые проблемы, с которыми сталкиваются сегодня многие стартапы: нехватка финансирования и отсутствие реальной рыночной потребности в их продуктах. По данным исследования CB Insights, основанного на анализе более 110 обанкротившихся стартапов, именно эти две причины лидируют, и каждая из них ответственна за 35% случаев неудач. Эффект домино Но почему банкротства каких-то стартапов должны нас волновать? Разве это не естественный процесс "созидательного разрушения", о котором говорил еще экономист Йозеф Шумпетер? Проблема в том, что масштаб происходящего выходит далеко за рамки обычной "чистки рынка". По оценкам аналитиков Morgan Stanley, компании с венчурным финансированием обеспечивают работой около 4 миллионов человек в США. Это больше, чем население Лос-Анджелеса и Чикаго вместе взятых. Массовые банкротства в секторе стартапов могут привести к значительному росту безработицы. И речь идет не только о программистах и маркетологах. Проблемы затронут и смежные отрасли: от компаний, предоставляющих офисные помещения, до кафе и ресторанов в районах, где традиционно располагаются технологические компании. Более того, стартапы играют ключевую роль в инновационном развитии экономики. Многие технологии, которые мы сегодня воспринимаем как должное - от смартфонов до электромобилей - начинались как амбициозные проекты небольших команд энтузиастов. Замедление в секторе стартапов может привести к тому, что следующий прорыв, способный изменить нашу жизнь, просто не получит необходимого финансирования на ранней стадии. Не все так мрачноВпрочем, не все эксперты настроены пессимистично. Некоторые видят в текущей ситуации возможность для оздоровления рынка. Питер Уокер, глава отдела аналитики Carta, отмечает: "Сейчас мы наблюдаем возвращение к более разумным оценкам и бизнес-моделям. Компании, которые действительно решают реальные проблемы и имеют устойчивую экономику, выживут и станут сильнее". Действительно, на фоне общего спада некоторые сектора продолжают привлекать значительные инвестиции. Особенно это касается стартапов, работающих в сфере искусственного интеллекта. Например, в марте 2023 года компания Anthropic, разрабатывающая технологии ИИ, привлекла 300 миллионов долларов при оценке в 4,1 миллиарда долларов. Это показывает, что инвесторы по-прежнему готовы вкладывать средства в перспективные проекты. Что дальше? Будущее сектора стартапов и его влияние на экономику США будет зависеть от множества факторов. Ключевую роль сыграет политика Федеральной резервной системы. Если ФРС начнет снижать процентные ставки, это может вновь сделать венчурные инвестиции более привлекательными. Важным фактором станет и общее состояние мировой экономики. Геополитическая напряженность, торговые войны, изменение климата - все эти факторы могут повлиять на готовность инвесторов рисковать своими средствами. Наконец, многое будет зависеть от самих стартапов и их способности адаптироваться к новым реалиям. Времена "роста любой ценой" прошли. Теперь инвесторы хотят видеть четкий путь к прибыльности. Заключение История венчурного рынка циклична. За периодами бурного роста неизбежно следуют спады и корректировки. Текущий кризис, каким бы болезненным он ни был, может в итоге привести к появлению более зрелого и устойчивого сектора стартапов. Компании, которые переживут этот период, вероятно, станут сильнее и эффективнее. Они научатся более рационально использовать ресурсы и фокусироваться на реальных потребностях рынка. Для экономики США в целом этот процесс может быть болезненным в краткосрочной перспективе. Мы, вероятно, увидим рост безработицы и замедление в некоторых секторах. Но в долгосрочной перспективе это может привести к более здоровому и устойчивому росту. Как сказал однажды известный инвестор Уоррен Баффет: "Только когда прилив уходит, вы узнаете, кто плавал голым". Сейчас мы наблюдаем отлив на венчурном рынке. И хотя это может быть некомфортно для многих, в конечном итоге это позволит отделить действительно перспективные компании от тех, кто просто плыл по течению во времена легких денег.Автор - Вячеслав Мищенко, эксперт Президентской Академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella, партнер венчурного фонда, автор телеграмм-канала "Финтех для Всех"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Вячеслав Мищенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/15/851030899_0:106:1024:1130_100x100_80_0_0_212c0de444a257d14505ca89c6928929.jpg

мнения аналитиков, кризис, экономика сша, венчурные инвестиции