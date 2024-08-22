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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 августа
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 августа - 22.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 25,47 копейки, до 11,9567 рубля, курс доллара - на 39,81 копейки, до 91,2881 рубля,... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T17:12+0300
2024-08-22T17:12+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 25,47 копейки, до 11,9567 рубля, курс доллара - на 39,81 копейки, до 91,2881 рубля, курс евро - на 33,01 копейки, до 101,6207 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курс, рубль, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, КУРС, рубль, доллар, евро, юань
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 августа
ЦБ: курс юаня на 23 августа - 11,96 руб, доллара - 91,29 руб, евро - 101,62 руб
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 25,47 копейки, до 11,9567 рубля, курс доллара - на 39,81 копейки, до 91,2881 рубля, курс евро - на 33,01 копейки, до 101,6207 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.