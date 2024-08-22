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В Венгрии предложили схему доставки нефти от российско-украинской границы

В Венгрии предложили схему доставки нефти от российско-украинской границы - 22.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии предложили схему доставки нефти от российско-украинской границы

Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски поставок нефти из России через российско-украинскую границу и оплатить разницу в цене, если Киев | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T13:26+0300

2024-08-22T13:26+0300

2024-08-22T13:26+0300

энергетика

венгрия

россия

нефть

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БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски поставок нефти из России через российско-украинскую границу и оплатить разницу в цене, если Киев примет эту схему. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."В ведение MOL переходят риски доставки (нефти - ред.) от российско-украинской границы... по территории Украины. Это, очевидно, дороже, брать на себя риски по маршруту, который не считается безопасным. Насколько дороже, ещё идут подсчёты... Решение не бесплатное, но оно хотя бы есть", - отметил глава администрации Орбана.Будапешт ожидает, что Киев примет схему и она вступит в силу как можно скорее. Гуйяш добавил, что объем поставок нефти останется неизменным.Ко всему прочему, компания MOL имеет хорошие шансы заключить контракт для решения проблемы транзита нефти через Украину. MOL начала переговоры по обеспечению безопасности поставок энергии при поддержке венгерского правительства, что подкрепляется законным решением для обеспечения безопасных поставок нефти, заключил он.

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венгрия

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венгрия, россия, нефть