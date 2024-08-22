Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240822/neft-851060218.html
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы - 22.08.2024, ПРАЙМ
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы
Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg, в июне они упали до самого низкого за последние три года... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T13:32+0300
2024-08-22T13:32+0300
саудовская аравия
нефть
мировой рынок нефти
добыча нефти
мировой нефтяной рынок
поставки нефти
нефтяные объекты
https://cdnn.1prime.ru/img/82768/64/827686418_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_0fb777ba7b5b40eab40d9d95b94f1cca.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg, в июне они упали до самого низкого за последние три года уровня. Это связано с мировым падением цен на нефть и намерением королевства сократить добычу.Согласно данным Главного статистического управления королевства, экспорт нефти и нефрепродуктов в мае 2023 года снизился до 19 с небольшим миллиарда долларов. Этом минимум с сентября 2021 года. До 74% снизилась доля продажи нефти в общем объеме экспорта. Для сравнения, год назад на "черное золото" приходилось более 80%.В 2022 году Саудовская Аравия получила значительную выгоду от роста нефтяных цен, однако в 2023 году начала тренд на сокращение добычи. В 2024 году он продолжится, а поставки будут сдерживаться из-за опасений слишком уронить цены на фоне проблем мировой экономики, заявили власти королевства.Снижение цен на сырую нефть объясняются опасениями того, что слишком высокие процентные ставки могут негативно сказаться на экономической активности в США и Европе. В последние недели нефть начала немного дорожать из-за последствий сокращения поставок, но теперь цены вновь устремились к 75 долларам за баррель.На этом фоне Саудовская Аравия стремится развивать ненефтяной сектор экономики. В планы наследного принца Мухаммеда бен Салмана входит дальнейшее сокращение экспорта. В мае он снизился почти на 9% в годовом выражении до 25 миллиардов риалов (6,7 миллиарда долларов). Параллельно растут инвестиции во все остальное – от сектора полупроводников и автомобилей до спорта.
https://1prime.ru/20240821/brent-851050009.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82768/64/827686418_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_81c29623aa83a51aa78065e389ab8827.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саудовская аравия, нефть, мировой рынок нефти, добыча нефти, мировой нефтяной рынок, поставки нефти, нефтяные объекты
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Нефть, мировой рынок нефти, добыча нефти, мировой нефтяной рынок, поставки нефти, нефтяные объекты
13:32 22.08.2024
 
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы

Bloomberg: Саудовская Аравия резко теряет нефтяные доходы

© РИА Новости . Александр Поляков | Перейти в медиабанкБуровые установки.
Буровые установки. - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg, в июне они упали до самого низкого за последние три года уровня. Это связано с мировым падением цен на нефть и намерением королевства сократить добычу.
Согласно данным Главного статистического управления королевства, экспорт нефти и нефрепродуктов в мае 2023 года снизился до 19 с небольшим миллиарда долларов. Этом минимум с сентября 2021 года. До 74% снизилась доля продажи нефти в общем объеме экспорта. Для сравнения, год назад на "черное золото" приходилось более 80%.
В 2022 году Саудовская Аравия получила значительную выгоду от роста нефтяных цен, однако в 2023 году начала тренд на сокращение добычи. В 2024 году он продолжится, а поставки будут сдерживаться из-за опасений слишком уронить цены на фоне проблем мировой экономики, заявили власти королевства.
Снижение цен на сырую нефть объясняются опасениями того, что слишком высокие процентные ставки могут негативно сказаться на экономической активности в США и Европе. В последние недели нефть начала немного дорожать из-за последствий сокращения поставок, но теперь цены вновь устремились к 75 долларам за баррель.
На этом фоне Саудовская Аравия стремится развивать ненефтяной сектор экономики. В планы наследного принца Мухаммеда бен Салмана входит дальнейшее сокращение экспорта. В мае он снизился почти на 9% в годовом выражении до 25 миллиардов риалов (6,7 миллиарда долларов). Параллельно растут инвестиции во все остальное – от сектора полупроводников и автомобилей до спорта.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 7 августа
Вчера, 23:55
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯНефтьмировой рынок нефтидобыча нефтимировой нефтяной рынокпоставки нефтинефтяные объекты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала