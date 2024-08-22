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Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы

Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы - 22.08.2024, ПРАЙМ

Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы

Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg, в июне они упали до самого низкого за последние три года... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T13:32+0300

2024-08-22T13:32+0300

2024-08-22T13:32+0300

саудовская аравия

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нефтяные объекты

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg, в июне они упали до самого низкого за последние три года уровня. Это связано с мировым падением цен на нефть и намерением королевства сократить добычу.Согласно данным Главного статистического управления королевства, экспорт нефти и нефрепродуктов в мае 2023 года снизился до 19 с небольшим миллиарда долларов. Этом минимум с сентября 2021 года. До 74% снизилась доля продажи нефти в общем объеме экспорта. Для сравнения, год назад на "черное золото" приходилось более 80%.В 2022 году Саудовская Аравия получила значительную выгоду от роста нефтяных цен, однако в 2023 году начала тренд на сокращение добычи. В 2024 году он продолжится, а поставки будут сдерживаться из-за опасений слишком уронить цены на фоне проблем мировой экономики, заявили власти королевства.Снижение цен на сырую нефть объясняются опасениями того, что слишком высокие процентные ставки могут негативно сказаться на экономической активности в США и Европе. В последние недели нефть начала немного дорожать из-за последствий сокращения поставок, но теперь цены вновь устремились к 75 долларам за баррель.На этом фоне Саудовская Аравия стремится развивать ненефтяной сектор экономики. В планы наследного принца Мухаммеда бен Салмана входит дальнейшее сокращение экспорта. В мае он снизился почти на 9% в годовом выражении до 25 миллиардов риалов (6,7 миллиарда долларов). Параллельно растут инвестиции во все остальное – от сектора полупроводников и автомобилей до спорта.

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саудовская аравия

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