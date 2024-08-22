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Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы - 22.08.2024, ПРАЙМ
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы
Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg, в июне они упали до самого низкого за последние три года... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T13:32+0300
2024-08-22T13:32+0300
2024-08-22T13:32+0300
саудовская аравия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg, в июне они упали до самого низкого за последние три года уровня. Это связано с мировым падением цен на нефть и намерением королевства сократить добычу.Согласно данным Главного статистического управления королевства, экспорт нефти и нефрепродуктов в мае 2023 года снизился до 19 с небольшим миллиарда долларов. Этом минимум с сентября 2021 года. До 74% снизилась доля продажи нефти в общем объеме экспорта. Для сравнения, год назад на "черное золото" приходилось более 80%.В 2022 году Саудовская Аравия получила значительную выгоду от роста нефтяных цен, однако в 2023 году начала тренд на сокращение добычи. В 2024 году он продолжится, а поставки будут сдерживаться из-за опасений слишком уронить цены на фоне проблем мировой экономики, заявили власти королевства.Снижение цен на сырую нефть объясняются опасениями того, что слишком высокие процентные ставки могут негативно сказаться на экономической активности в США и Европе. В последние недели нефть начала немного дорожать из-за последствий сокращения поставок, но теперь цены вновь устремились к 75 долларам за баррель.На этом фоне Саудовская Аравия стремится развивать ненефтяной сектор экономики. В планы наследного принца Мухаммеда бен Салмана входит дальнейшее сокращение экспорта. В мае он снизился почти на 9% в годовом выражении до 25 миллиардов риалов (6,7 миллиарда долларов). Параллельно растут инвестиции во все остальное – от сектора полупроводников и автомобилей до спорта.
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саудовская аравия, нефть, мировой рынок нефти, добыча нефти, мировой нефтяной рынок, поставки нефти, нефтяные объекты
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Нефть, мировой рынок нефти, добыча нефти, мировой нефтяной рынок, поставки нефти, нефтяные объекты
Крупнейший в мире экспортер нефти резко теряет доходы
Bloomberg: Саудовская Аравия резко теряет нефтяные доходы
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – резко теряет доходы. По данным Bloomberg
, в июне они упали до самого низкого за последние три года уровня. Это связано с мировым падением цен на нефть и намерением королевства сократить добычу.
Согласно данным Главного статистического управления королевства, экспорт нефти и нефрепродуктов в мае 2023 года снизился до 19 с небольшим миллиарда долларов. Этом минимум с сентября 2021 года. До 74% снизилась доля продажи нефти в общем объеме экспорта. Для сравнения, год назад на "черное золото" приходилось более 80%.
В 2022 году Саудовская Аравия получила значительную выгоду от роста нефтяных цен, однако в 2023 году начала тренд на сокращение добычи. В 2024 году он продолжится, а поставки будут сдерживаться из-за опасений слишком уронить цены на фоне проблем мировой экономики, заявили власти королевства.
Снижение цен на сырую нефть объясняются опасениями того, что слишком высокие процентные ставки могут негативно сказаться на экономической активности в США и Европе. В последние недели нефть начала немного дорожать из-за последствий сокращения поставок, но теперь цены вновь устремились к 75 долларам за баррель.
На этом фоне Саудовская Аравия стремится развивать ненефтяной сектор экономики. В планы наследного принца Мухаммеда бен Салмана входит дальнейшее сокращение экспорта. В мае он снизился почти на 9% в годовом выражении до 25 миллиардов риалов (6,7 миллиарда долларов). Параллельно растут инвестиции во все остальное – от сектора полупроводников и автомобилей до спорта.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 7 августа