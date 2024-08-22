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Reuters: Индия стала лидером по закупкам российской нефти, обогнав Китай
Reuters: Индия стала лидером по закупкам российской нефти, обогнав Китай - 22.08.2024, ПРАЙМ
Reuters: Индия стала лидером по закупкам российской нефти, обогнав Китай
Индия стала лидером по закупкам российской нефти, обогнав Китай, сообщает Reuters. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T13:48+0300
2024-08-22T13:48+0300
2024-08-22T13:51+0300
энергетика
индия
россия
нефть
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Индия стала лидером по закупкам российской нефти, обогнав Китай, сообщает Reuters."Российская нефть составила рекордные 44% от общего объема импорта Индии в прошлом месяце, увеличившись до рекордных 2,07 млн баррелей в день (б/с), что на 4,2% выше, чем в июне, и на 12% больше, чем год назад", - говорится в материале.В издании заметили, что индийские нефтепереработчики "нарасхват" берут российскую нефть с дисконтом, так как западные страны решили от нее отказаться. Кроме того, Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшего ужесточения санкций, об этом Reuters рассказал источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.Растущие закупки Индии меняют направление поставок российской нефти из смеси ВСТО от традиционных китайских покупателей в Южную Азию. Нефтеперерабатывающие предприятия на северо-востоке Китая традиционно являлись крупнейшими покупателями ВСТО из-за близкого расположения, однако спрос снизился из-за низкого спроса на топливо, соответственно, заключили в издании.
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индия, россия, нефть
Энергетика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Нефть
Reuters: Индия стала лидером по закупкам российской нефти, обогнав Китай
Reuters: нефть из РФ составила рекордные 44% от общего объема импорта Индии
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Индия стала лидером по закупкам российской нефти, обогнав Китай, сообщает
Reuters.
"Российская нефть составила рекордные 44% от общего объема импорта Индии в прошлом месяце, увеличившись до рекордных 2,07 млн баррелей в день (б/с), что на 4,2% выше, чем в июне, и на 12% больше, чем год назад", - говорится в материале.
В издании заметили, что индийские нефтепереработчики "нарасхват" берут российскую нефть с дисконтом, так как западные страны решили от нее отказаться. Кроме того, Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшего ужесточения санкций, об этом Reuters рассказал источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.
Растущие закупки Индии меняют направление поставок российской нефти из смеси ВСТО от традиционных китайских покупателей в Южную Азию. Нефтеперерабатывающие предприятия на северо-востоке Китая традиционно являлись крупнейшими покупателями ВСТО из-за близкого расположения, однако спрос снизился из-за низкого спроса на топливо, соответственно, заключили в издании.
Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США, пишет СМИ