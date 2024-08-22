https://1prime.ru/20240822/odessa-851059512.html

Отсечь Одессу: сенатор раскрыл, что может сделать Москва для Приднестровья

Отсечь Одессу: сенатор раскрыл, что может сделать Москва для Приднестровья - 22.08.2024, ПРАЙМ

Отсечь Одессу: сенатор раскрыл, что может сделать Москва для Приднестровья

Москва могла бы рассмотреть вариант отсечения Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима ради безопасности Приднестровья, заявил первый замглавы... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T13:13+0300

2024-08-22T13:13+0300

2024-08-22T13:13+0300

молдавия

россия

украина

приднестровье

майя санду

владимир джабаров

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва могла бы рассмотреть вариант отсечения Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима ради безопасности Приднестровья, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По его словам, президент Молдавии Майя Санду "в любом случае будет вести Кишинев в ЕС, а затем и в НАТО", отметил политик в своем Telegram-канале. А Тирасполь - препятствие на этом пути. "Поэтому она будет использовать все возможности по выдавливанию не только российских миротворцев из ПМР, но и жителей региона с российскими паспортами", - уверен сенатор.Молдавия своими действиями пытается разрушить предпринимательскую сферу и промышленность Приднестровья, заявлял ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://1prime.ru/20240402/moldaviya-847011523.html

молдавия

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приднестровье

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молдавия, россия, украина, приднестровье, майя санду, владимир джабаров