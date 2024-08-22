https://1prime.ru/20240822/oruzhie-851066680.html
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России - 22.08.2024, ПРАЙМ
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
Действующий президент США Джо Байден подписал обновленную версию руководства по применению ядерного оружия, которое нацелено на сдерживание главных соперников... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T22:30+0300
2024-08-22T22:30+0300
2024-08-22T22:30+0300
политика
китай
россия
северная корея
сша
джо байден
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eca01268b11a16e49b5b6587a4812089.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден подписал обновленную версию руководства по применению ядерного оружия, которое нацелено на сдерживание главных соперников Белого дома - России, Китая и Северной Кореи, сообщает турецкое издание Haber7.Источники сообщают, что документ направлен на подготовку к потенциальному ядерному столкновению с мировыми гигантами. Он держится в строгом секрете, а потому не имеет даже электронных копий. Лейтмотивом новой стратегии является противодействие "китайской угрозе".Новость о разработке столь важного документа прокомментировали читатели издания:Мустафа: Эти психи-сионисты обагрят мир кровью из-за своих извращенных убеждений!Гость: Этот слабоумный старик втянет мир в войну.Мустафа: США и есть те, кто развязывает войны, разжигает конфликты, производит терроризм...Гость: США — не государство, а мафиозная организация.Хюсню: Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный".Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240822/priznanie-851066001.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06ef481a9ba54e907434a82f635022a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, северная корея, сша, джо байден, ядерное оружие
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, США, Джо Байден, ядерное оружие
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
Haber7: турки ответили на обновленное руководство по применению ядерного оружия США
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Действующий президент США Джо Байден подписал обновленную версию руководства по применению ядерного оружия, которое нацелено на сдерживание главных соперников Белого дома - России, Китая и Северной Кореи, сообщает турецкое издание Haber7
.
Источники сообщают, что документ направлен на подготовку к потенциальному ядерному столкновению с мировыми гигантами. Он держится в строгом секрете, а потому не имеет даже электронных копий. Лейтмотивом новой стратегии является противодействие "китайской угрозе".
Новость о разработке столь важного документа прокомментировали читатели издания:
Мустафа: Эти психи-сионисты обагрят мир кровью из-за своих извращенных убеждений!
Гость: Этот слабоумный старик втянет мир в войну.
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
Мустафа: США и есть те, кто развязывает войны, разжигает конфликты, производит терроризм...
Гость: США — не государство, а мафиозная организация.
Хюсню: Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный".