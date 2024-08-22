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Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России - 22.08.2024, ПРАЙМ
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
Действующий президент США Джо Байден подписал обновленную версию руководства по применению ядерного оружия, которое нацелено на сдерживание главных соперников... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T22:30+0300
2024-08-22T22:30+0300
политика
китай
россия
северная корея
сша
джо байден
ядерное оружие
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден подписал обновленную версию руководства по применению ядерного оружия, которое нацелено на сдерживание главных соперников Белого дома - России, Китая и Северной Кореи, сообщает турецкое издание Haber7.Источники сообщают, что документ направлен на подготовку к потенциальному ядерному столкновению с мировыми гигантами. Он держится в строгом секрете, а потому не имеет даже электронных копий. Лейтмотивом новой стратегии является противодействие "китайской угрозе".Новость о разработке столь важного документа прокомментировали читатели издания:Мустафа: Эти психи-сионисты обагрят мир кровью из-за своих извращенных убеждений!Гость: Этот слабоумный старик втянет мир в войну.Мустафа: США и есть те, кто развязывает войны, разжигает конфликты, производит терроризм...Гость: США — не государство, а мафиозная организация.Хюсню: Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный".Полный текст читайте на ИноСМИ
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китай, россия, северная корея, сша, джо байден, ядерное оружие
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, США, Джо Байден, ядерное оружие
22:30 22.08.2024
 
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России

Haber7: турки ответили на обновленное руководство по применению ядерного оружия США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден подписал обновленную версию руководства по применению ядерного оружия, которое нацелено на сдерживание главных соперников Белого дома - России, Китая и Северной Кореи, сообщает турецкое издание Haber7.
Источники сообщают, что документ направлен на подготовку к потенциальному ядерному столкновению с мировыми гигантами. Он держится в строгом секрете, а потому не имеет даже электронных копий. Лейтмотивом новой стратегии является противодействие "китайской угрозе".
Новость о разработке столь важного документа прокомментировали читатели издания:
Мустафа: Эти психи-сионисты обагрят мир кровью из-за своих извращенных убеждений!
Гость: Этот слабоумный старик втянет мир в войну.
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"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
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Мустафа: США и есть те, кто развязывает войны, разжигает конфликты, производит терроризм...
Гость: США — не государство, а мафиозная организация.
Хюсню: Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаКИТАЙРОССИЯСЕВЕРНАЯ КОРЕЯСШАДжо Байденядерное оружие
 
 
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