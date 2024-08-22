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"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье

"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье

Целью некоторых украинских подразделений было создание видимости присутствия перед населением для быстрого осуществления операции и возвращения домой, рассказал | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T15:09+0300

2024-08-22T15:09+0300

2024-08-22T15:09+0300

спецоперация на украине

всу

украина

приграничные территории

пленные

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Целью некоторых украинских подразделений было создание видимости присутствия перед населением для быстрого осуществления операции и возвращения домой, рассказал солдат ВСУ, который был захвачен в Курской области. Видео с его допросом опубликовало МО России."Мы собрались в лесу на территории Сумской области, выехали, нас сопровождал зампотех до границы с Курской областью, где нас встретил замполит. Он был старший колонны. Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты и надо везде показаться", - следует из описания. Пленный солдат Игорь также уточнил, что перед подразделением ставилась задача создать отвлекающий маневр, чтобы убедить местное население в большом количестве нападающих."Показать себя хорошо, типа, мы нормальные люди, типа, вежливы", - сообщил он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы.

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всу, украина, приграничные территории, пленные