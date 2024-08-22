Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240822/plennyy-851063041.html
"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье
"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье
Целью некоторых украинских подразделений было создание видимости присутствия перед населением для быстрого осуществления операции и возвращения домой, рассказал | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:09+0300
2024-08-22T15:09+0300
спецоперация на украине
всу
украина
приграничные территории
пленные
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Целью некоторых украинских подразделений было создание видимости присутствия перед населением для быстрого осуществления операции и возвращения домой, рассказал солдат ВСУ, который был захвачен в Курской области. Видео с его допросом опубликовало МО России."Мы собрались в лесу на территории Сумской области, выехали, нас сопровождал зампотех до границы с Курской областью, где нас встретил замполит. Он был старший колонны. Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты и надо везде показаться", - следует из описания. Пленный солдат Игорь также уточнил, что перед подразделением ставилась задача создать отвлекающий маневр, чтобы убедить местное население в большом количестве нападающих."Показать себя хорошо, типа, мы нормальные люди, типа, вежливы", - сообщил он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы.
https://1prime.ru/20240822/zapad-851061474.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, приграничные территории, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, приграничные территории, пленные
15:09 22.08.2024
 
"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье

Украинский пленный: нам поставили задачу создать видимость присутствия в Курской области

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Целью некоторых украинских подразделений было создание видимости присутствия перед населением для быстрого осуществления операции и возвращения домой, рассказал солдат ВСУ, который был захвачен в Курской области. Видео с его допросом опубликовало МО России.
"Мы собрались в лесу на территории Сумской области, выехали, нас сопровождал зампотех до границы с Курской областью, где нас встретил замполит. Он был старший колонны. Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты и надо везде показаться", - следует из описания.
Пленный солдат Игорь также уточнил, что перед подразделением ставилась задача создать отвлекающий маневр, чтобы убедить местное население в большом количестве нападающих.
"Показать себя хорошо, типа, мы нормальные люди, типа, вежливы", - сообщил он.
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам
14:23
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАприграничные территориипленные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала