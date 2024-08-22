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"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Киевский режим понес большие потери на российских приграничных территориях, сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:01+0300
2024-08-22T16:01+0300
2024-08-22T16:01+0300
спецоперация на украине
всу
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потери
поставки вооружения
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Киевский режим понес большие потери на российских приграничных территориях, сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — объяснил он.Риттер убежден, что такая масштабная провокация не стоила того результата, который ВСУ в итоге получили. Он уточнил, что Киев напрасно пожертвовал огромными людскими и техническими ресурсами. Российские войска смогли уничтожить много техники, среди которой и западное вооружение - танки Challenger, Abrams и Leopard.
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всу, украина, потери, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, потери, поставки вооружения
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Риттер: ВСУ потеряли 4 тысячи солдат в Курской области, а их техника уничтожена
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Киевский режим понес большие потери на российских приграничных территориях, сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — объяснил он.
Риттер убежден, что такая масштабная провокация не стоила того результата, который ВСУ в итоге получили. Он уточнил, что Киев напрасно пожертвовал огромными людскими и техническими ресурсами. Российские войска смогли уничтожить много техники, среди которой и западное вооружение - танки Challenger, Abrams и Leopard.
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