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"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ - 22.08.2024, ПРАЙМ
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"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ
Киевский режим понес большие потери на российских приграничных территориях, сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:01+0300
2024-08-22T16:01+0300
спецоперация на украине
всу
украина
потери
поставки вооружения
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Киевский режим понес большие потери на российских приграничных территориях, сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — объяснил он.Риттер убежден, что такая масштабная провокация не стоила того результата, который ВСУ в итоге получили. Он уточнил, что Киев напрасно пожертвовал огромными людскими и техническими ресурсами. Российские войска смогли уничтожить много техники, среди которой и западное вооружение - танки Challenger, Abrams и Leopard.
https://1prime.ru/20240822/plennyy-851063041.html
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всу, украина, потери, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, потери, поставки вооружения
16:01 22.08.2024
 
"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ

Риттер: ВСУ потеряли 4 тысячи солдат в Курской области, а их техника уничтожена

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанк#Танк Т-80
#Танк Т-80 - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Киевский режим понес большие потери на российских приграничных территориях, сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники", — объяснил он.
Риттер убежден, что такая масштабная провокация не стоила того результата, который ВСУ в итоге получили. Он уточнил, что Киев напрасно пожертвовал огромными людскими и техническими ресурсами. Российские войска смогли уничтожить много техники, среди которой и западное вооружение - танки Challenger, Abrams и Leopard.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье
15:09
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАпотерипоставки вооружения
 
 
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