https://1prime.ru/20240822/priznanie-851066001.html
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
Вопреки ожиданиям украинских военных российское командование не стало оставлять Покровский и перебрасывать ресурсы на приграничные территории, заявили ВСУ в... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:58+0300
2024-08-22T16:58+0300
2024-08-22T16:58+0300
спецоперация на украине
всу
украина
покровский
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вопреки ожиданиям украинских военных российское командование не стало оставлять Покровский и перебрасывать ресурсы на приграничные территории, заявили ВСУ в интервью The Economis."Русские все поняли и не клюют на приманку", - подчеркнул украинский солдат.В издании также подчеркнули, что украинские военные обеспокоены серьезной нехваткой ресурсов и вынужденным противостоянием российским системам РЭБ. В ВСУ отметили, что ВС России успешно бьют в самые уязвимые места украинских укреплений. Один из командиров считает, что скоро контроль над стратегически важным населенным пунктом полностью перейдет российской армии.
https://1prime.ru/20240822/front-851065527.html
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всу, украина, покровский, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Покровский, ВС РФ
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
В ВСУ заявили, что РФ не купилась на обманку и скоро возьмет Покровск