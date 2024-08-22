https://1prime.ru/20240822/priznanie-851066001.html

"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане

"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане

Вопреки ожиданиям украинских военных российское командование не стало оставлять Покровский и перебрасывать ресурсы на приграничные территории, заявили ВСУ в... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T16:58+0300

2024-08-22T16:58+0300

2024-08-22T16:58+0300

спецоперация на украине

всу

украина

покровский

вс рф

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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вопреки ожиданиям украинских военных российское командование не стало оставлять Покровский и перебрасывать ресурсы на приграничные территории, заявили ВСУ в интервью The Economis."Русские все поняли и не клюют на приманку", - подчеркнул украинский солдат.В издании также подчеркнули, что украинские военные обеспокоены серьезной нехваткой ресурсов и вынужденным противостоянием российским системам РЭБ. В ВСУ отметили, что ВС России успешно бьют в самые уязвимые места украинских укреплений. Один из командиров считает, что скоро контроль над стратегически важным населенным пунктом полностью перейдет российской армии.

https://1prime.ru/20240822/front-851065527.html

украина

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всу, украина, покровский, вс рф