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"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане
Вопреки ожиданиям украинских военных российское командование не стало оставлять Покровский и перебрасывать ресурсы на приграничные территории, заявили ВСУ в... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:58+0300
2024-08-22T16:58+0300
спецоперация на украине
всу
украина
покровский
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вопреки ожиданиям украинских военных российское командование не стало оставлять Покровский и перебрасывать ресурсы на приграничные территории, заявили ВСУ в интервью The Economis."Русские все поняли и не клюют на приманку", - подчеркнул украинский солдат.В издании также подчеркнули, что украинские военные обеспокоены серьезной нехваткой ресурсов и вынужденным противостоянием российским системам РЭБ. В ВСУ отметили, что ВС России успешно бьют в самые уязвимые места украинских укреплений. Один из командиров считает, что скоро контроль над стратегически важным населенным пунктом полностью перейдет российской армии.
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всу, украина, покровский, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Покровский, ВС РФ
16:58 22.08.2024
 
"Русские все поняли". В ВСУ сделали страшное признание о своем плане

В ВСУ заявили, что РФ не купилась на обманку и скоро возьмет Покровск

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вопреки ожиданиям украинских военных российское командование не стало оставлять Покровский и перебрасывать ресурсы на приграничные территории, заявили ВСУ в интервью The Economis.
"Русские все поняли и не клюют на приманку", - подчеркнул украинский солдат.
В издании также подчеркнули, что украинские военные обеспокоены серьезной нехваткой ресурсов и вынужденным противостоянием российским системам РЭБ. В ВСУ отметили, что ВС России успешно бьют в самые уязвимые места украинских укреплений. Один из командиров считает, что скоро контроль над стратегически важным населенным пунктом полностью перейдет российской армии.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАПокровскийВС РФ
 
 
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