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Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд
Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд - 22.08.2024, ПРАЙМ
Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд
Рубль в четверг вторую сессию подряд растет против юаня на Московской бирже, корректируя четырехдневное падение: китайская валюта вернулась ниже ключевой... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T17:40+0300
2024-08-22T17:40+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Рубль в четверг вторую сессию подряд растет против юаня на Московской бирже, корректируя четырехдневное падение: китайская валюта вернулась ниже ключевой отметки в 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск падает на 19 копеек, до 11,9 рубля. Снижение составляет 1,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,87-12,11 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 121,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,25 рубля (-0,5%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,5 против 7,14 на форексе (премия в 5%). Рубль усиливает ростКурс рубля к юаню на Московской бирже уверенно растет против китайской валюты вот уже вторую сессию подряд. При этом курс китайской валюты опустился ниже психологической отметки 12 рублей и обновляет минимумы с середины августа. "Рубль активно укрепляется вторую торговую сессию подряд. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок и ослабевшей на форексе американской валюты. Кроме того, экспортеры могли воспользоваться более высоким курсом юаня для продажи части валютной выручки, чтобы оплатить налоговые обязательства", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Игроки российского валютного рынка обратили внимание на сообщения о том, что Россия и Китай договорились продолжить углубление контактов и сотрудничества в целях содействия упрощению процедур российско-китайской торговли. Это было озвучено в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министров Михаила Мишустина и Ли Цяна. При этом Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле, укреплять диалог между финансово-банковскими организациями, говорилось там же. Ранее участники рынка отмечали наличие сложностей в работе каналов расчетов в торговле между странами. ПрогнозыПод воздействием налогового периода курс российской валюты может повышаться в конце этой торговой недели и в начале следующей, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ближайшей целью снижения юаня может выступить область 11,73-11,83 рубля", - оценивает он. Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал полагает, что против рубля продолжает работать наличие дисбаланса спроса и предложения валюты, а в пользу - жесткая монетарная политика Банка России и высокая ключевая ставка.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
17:40 22.08.2024
 
Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд

Аналитик Бабин: рубль может укрепиться в конце этой и начале следующей недели

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Рубль в четверг вторую сессию подряд растет против юаня на Московской бирже, корректируя четырехдневное падение: китайская валюта вернулась ниже ключевой отметки в 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск падает на 19 копеек, до 11,9 рубля. Снижение составляет 1,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,87-12,11 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 121,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,25 рубля (-0,5%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,5 против 7,14 на форексе (премия в 5%).

Рубль усиливает рост

Курс рубля к юаню на Московской бирже уверенно растет против китайской валюты вот уже вторую сессию подряд. При этом курс китайской валюты опустился ниже психологической отметки 12 рублей и обновляет минимумы с середины августа.
"Рубль активно укрепляется вторую торговую сессию подряд. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок и ослабевшей на форексе американской валюты. Кроме того, экспортеры могли воспользоваться более высоким курсом юаня для продажи части валютной выручки, чтобы оплатить налоговые обязательства", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
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Игроки российского валютного рынка обратили внимание на сообщения о том, что Россия и Китай договорились продолжить углубление контактов и сотрудничества в целях содействия упрощению процедур российско-китайской торговли. Это было озвучено в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министров Михаила Мишустина и Ли Цяна.
При этом Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле, укреплять диалог между финансово-банковскими организациями, говорилось там же. Ранее участники рынка отмечали наличие сложностей в работе каналов расчетов в торговле между странами.

Прогнозы

Под воздействием налогового периода курс российской валюты может повышаться в конце этой торговой недели и в начале следующей, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Ближайшей целью снижения юаня может выступить область 11,73-11,83 рубля", - оценивает он.
Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал полагает, что против рубля продолжает работать наличие дисбаланса спроса и предложения валюты, а в пользу - жесткая монетарная политика Банка России и высокая ключевая ставка.
 
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