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В России появится новый сервис для покупки авто у проверенных дилеров - 22.08.2024, ПРАЙМ
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В России появится новый сервис для покупки авто у проверенных дилеров
В России появится новый сервис для покупки авто у проверенных дилеров - 22.08.2024, ПРАЙМ
В России появится новый сервис для покупки авто у проверенных дилеров
В приложении Авито стал доступен бесплатный сервис Селект, который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T13:27+0300
2024-08-22T13:27+0300
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В приложении Авито стал доступен бесплатный сервис Селект, который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене. Пользователь может забронировать автомобиль онлайн и узнать детали о состоянии авто до визита в салон. С помощью сервиса Селект пользователи смогут приобрести автомобили от крупнейших автодилеров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах. До конца 2025 г. сервис станет доступен по всей стране.В разделе представлены специально отобранные автомобили от партнеров, проверенных Авито Авто. При покупке автомобиля через Селект, пользователь бесплатно получит отчет Автотеки по выбранному автомобилю, а также поддержку личного менеджера от Авито, который возьмет на себя коммуникацию с дилером и организует осмотр авто в салоне. На все автомобили из “Селекта” действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении."Запуск раздела Селект продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. Ежедневно Авито Авто посещает более 7 млн человек. Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров Селекта на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны", – рассказал Вадим Иванов, директор направления "Автомобили" в Авито.Для дилеров, в свою очередь, сервис предлагает комфортные условия сотрудничества – объявления с автомобилями из “Селекта” будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки."Запуская Селект, Авито замыкает цикл покупки и продажи авто для дилеров: сначала в Авито Аукционе компания дает возможность дилерам приобрести транспортное средство, а затем в Селекте помогает его реализовать. Сервис позволяет дилерам получить дополнительный трафик и увеличить конверсию объявлений в сделки. Клиент приходит к дилеру, уже осведомленный о техническом состоянии машины. Авито в данном случае выполняет функцию эксперта в сделке", — отмечает Гор Петросян, директор дилерской компании Expocar.По результатам опроса, проведенного Авито Авто в августе 2024 года с участием 5000 россиян, 67% респондентов, планирующих покупку автомобиля, имеют опасения, связанные с процессом его выбора. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 67% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 59% – неуверенность в надежности продавца, 57% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 52% – сложность оформления документов.Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 19% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 19% – помощь при осмотре автомобиля, 17% – консультацию специалиста по подбору авто, 15% – помощь в поиске авто и оформлении документов, 15% – тест-драйв транспортного средства.Сервис доступен через браузер в смартфоне, а также в приложении на платформах iOS и Android, что позволяет пользователям искать автомобили в удобном для них формате.
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авто, спрос на легковые авто
Авто, спрос на легковые авто
13:27 22.08.2024
 
В России появится новый сервис для покупки авто у проверенных дилеров

Авито Авто запускает Селект – сервис для покупки авто у проверенных дилеров

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В приложении Авито стал доступен бесплатный сервис Селект, который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене. Пользователь может забронировать автомобиль онлайн и узнать детали о состоянии авто до визита в салон.
С помощью сервиса Селект пользователи смогут приобрести автомобили от крупнейших автодилеров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах. До конца 2025 г. сервис станет доступен по всей стране.
В разделе представлены специально отобранные автомобили от партнеров, проверенных Авито Авто. При покупке автомобиля через Селект, пользователь бесплатно получит отчет Автотеки по выбранному автомобилю, а также поддержку личного менеджера от Авито, который возьмет на себя коммуникацию с дилером и организует осмотр авто в салоне. На все автомобили из “Селекта” действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.
"Запуск раздела Селект продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. Ежедневно Авито Авто посещает более 7 млн человек. Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров Селекта на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны", – рассказал Вадим Иванов, директор направления "Автомобили" в Авито.
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Для дилеров, в свою очередь, сервис предлагает комфортные условия сотрудничества – объявления с автомобилями из “Селекта” будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки.
"Запуская Селект, Авито замыкает цикл покупки и продажи авто для дилеров: сначала в Авито Аукционе компания дает возможность дилерам приобрести транспортное средство, а затем в Селекте помогает его реализовать. Сервис позволяет дилерам получить дополнительный трафик и увеличить конверсию объявлений в сделки. Клиент приходит к дилеру, уже осведомленный о техническом состоянии машины. Авито в данном случае выполняет функцию эксперта в сделке", — отмечает Гор Петросян, директор дилерской компании Expocar.
По результатам опроса, проведенного Авито Авто в августе 2024 года с участием 5000 россиян, 67% респондентов, планирующих покупку автомобиля, имеют опасения, связанные с процессом его выбора. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 67% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 59% – неуверенность в надежности продавца, 57% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 52% – сложность оформления документов.
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Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 19% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 19% – помощь при осмотре автомобиля, 17% – консультацию специалиста по подбору авто, 15% – помощь в поиске авто и оформлении документов, 15% – тест-драйв транспортного средства.
Сервис доступен через браузер в смартфоне, а также в приложении на платформах iOS и Android, что позволяет пользователям искать автомобили в удобном для них формате.
 
Автоспрос на легковые авто
 
 
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