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Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья

Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья - 22.08.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья

Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T15:20+0300

2024-08-22T15:20+0300

2024-08-22T15:20+0300

россия

минфин

антон силуанов

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По деньгам - докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе с правительством решения о том, что те выделенные средства, которые еще не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают исходя из складывающейся ситуации", - сказал Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.

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россия, минфин, антон силуанов