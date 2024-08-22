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Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья
Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья - 22.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья
Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:20+0300
2024-08-22T15:20+0300
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По деньгам - докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе с правительством решения о том, что те выделенные средства, которые еще не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают исходя из складывающейся ситуации", - сказал Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.
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россия, минфин, антон силуанов
РОССИЯ, МИНФИН, Антон Силуанов
15:20 22.08.2024
 
Силуанов назвал приоритетом выделение средств на поддержку приграничья

Силуанов: деньги на поддержку приграничья выделяются в приоритетном порядке

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"По деньгам - докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе с правительством решения о том, что те выделенные средства, которые еще не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают исходя из складывающейся ситуации", - сказал Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.
 
РОССИЯМИНФИНАнтон Силуанов
 
 
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