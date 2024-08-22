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В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров

В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров - 22.08.2024, ПРАЙМ

В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров

К 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T20:15+0300

2024-08-22T20:15+0300

2024-08-22T20:15+0300

пенсионеры

социальный фонд

россия

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. К 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны как в физических отделениях, так и в приложении, следует из сообщения пресс-службы Минтруда."Пенсионные сервисы будут доступны застрахованным гражданам в личном кабинете в разделе "Пенсии и пособия", - уточняется в сообщении. Министерство сообщило, что переход осуществляется в рамках программы создания "единого электронного окна", чтобы граждане имели быстрый доступ ко всей необходимой информации. Сейчас на портале Госуслуг уже доступна информация о пенсионном обеспечении.

https://1prime.ru/20240822/dtp-851071034.html

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пенсионеры, социальный фонд, россия