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В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров - 22.08.2024, ПРАЙМ
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В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров
В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров - 22.08.2024, ПРАЙМ
В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров
К 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T20:15+0300
2024-08-22T20:15+0300
пенсионеры
социальный фонд
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. К 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны как в физических отделениях, так и в приложении, следует из сообщения пресс-службы Минтруда."Пенсионные сервисы будут доступны застрахованным гражданам в личном кабинете в разделе "Пенсии и пособия", - уточняется в сообщении. Министерство сообщило, что переход осуществляется в рамках программы создания "единого электронного окна", чтобы граждане имели быстрый доступ ко всей необходимой информации. Сейчас на портале Госуслуг уже доступна информация о пенсионном обеспечении.
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пенсионеры, социальный фонд, россия
пенсионеры, Социальный фонд, РОССИЯ
20:15 22.08.2024
 
В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров

Минтруд: все пенсионные сервисы Соцфонда станут доступны на Госуслугах к 1 декабря

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионный фонд России
Пенсионный фонд России - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. К 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны как в физических отделениях, так и в приложении, следует из сообщения пресс-службы Минтруда.
"Пенсионные сервисы будут доступны застрахованным гражданам в личном кабинете в разделе "Пенсии и пособия", - уточняется в сообщении.
Министерство сообщило, что переход осуществляется в рамках программы создания "единого электронного окна", чтобы граждане имели быстрый доступ ко всей необходимой информации. Сейчас на портале Госуслуг уже доступна информация о пенсионном обеспечении.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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пенсионерыСоциальный фондРОССИЯ
 
 
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