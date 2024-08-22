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"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

Поддерживая операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, Североатлантический альянс провоцирует начало третьей мировой войны. Такое мнение в беседе с... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T08:40+0300

2024-08-22T08:40+0300

2024-08-22T08:41+0300

спецоперация на украине

нато

курская область

экспертное мнение

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Поддерживая операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, Североатлантический альянс провоцирует начало третьей мировой войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Syriana Analysis высказал норвежский профессор Гленн Дизен."Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — прим. ред.), - сказал профессор. - НАТО несет ответственность за атаку на Россию".Вместе с тем Дизен подчеркнул, что поддержка со стороны Североатлантического альянса операции Украины в Курской области может привести к третьей мировой войне."Продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — отметил профессор.

https://1prime.ru/20240820/nato-851010438.html

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нато, курская область, экспертное мнение