https://1prime.ru/20240822/svo-851053136.html
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
Поддерживая операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, Североатлантический альянс провоцирует начало третьей мировой войны. Такое мнение в беседе с... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T08:40+0300
2024-08-22T08:40+0300
2024-08-22T08:41+0300
спецоперация на украине
нато
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Поддерживая операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, Североатлантический альянс провоцирует начало третьей мировой войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Syriana Analysis высказал норвежский профессор Гленн Дизен."Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — прим. ред.), - сказал профессор. - НАТО несет ответственность за атаку на Россию".Вместе с тем Дизен подчеркнул, что поддержка со стороны Североатлантического альянса операции Украины в Курской области может привести к третьей мировой войне."Продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — отметил профессор.
https://1prime.ru/20240820/nato-851010438.html
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нато, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, НАТО, Курская область, экспертное мнение
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
Дизен: НАТО провоцирует третью мировую войну, поддерживая ВСУ в Курской области
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ.
Поддерживая операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, Североатлантический альянс провоцирует начало третьей мировой войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Syriana Analysis
высказал норвежский профессор Гленн Дизен.
"Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — прим. ред.), - сказал профессор. - НАТО несет ответственность за атаку на Россию".
Вместе с тем Дизен подчеркнул, что поддержка со стороны Североатлантического альянса операции Украины в Курской области может привести к третьей мировой войне.
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
"Продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — отметил профессор.