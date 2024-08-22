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"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России

"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России

После атаки на Курскую область Киев решил окончательно сдать Донбасс. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский эксперт Александр Меркурис. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T08:55+0300

2024-08-22T08:55+0300

2024-08-22T09:10+0300

спецоперация на украине

всу

донбасс

экспертное мнение

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. После атаки на Курскую область Киев решил окончательно сдать Донбасс. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский эксперт Александр Меркурис.Как он отметил, "украинцы, кажется, находятся в процессе сдачи Донбасса". При этом Киев, по его оценке, "полностью утратил веру, что этот регион можно удержать"."Такое ощущение, что сам смысл этой битвы, по крайней мере для киевских властей, утрачен", — добавил Меркурис.Он считает, что Вооруженные силы Украины на сегодняшний день уже не способны на эффективную обороняться, тогда как ВС России без особого труда продвигаются вперед.

https://1prime.ru/20240821/trevoga-851042329.html

донбасс

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всу, донбасс, экспертное мнение