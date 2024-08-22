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"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России - 22.08.2024, ПРАЙМ
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"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России
"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России
После атаки на Курскую область Киев решил окончательно сдать Донбасс. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский эксперт Александр Меркурис. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T08:55+0300
2024-08-22T09:10+0300
спецоперация на украине
всу
донбасс
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. После атаки на Курскую область Киев решил окончательно сдать Донбасс. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский эксперт Александр Меркурис.Как он отметил, "украинцы, кажется, находятся в процессе сдачи Донбасса". При этом Киев, по его оценке, "полностью утратил веру, что этот регион можно удержать"."Такое ощущение, что сам смысл этой битвы, по крайней мере для киевских властей, утрачен", — добавил Меркурис.Он считает, что Вооруженные силы Украины на сегодняшний день уже не способны на эффективную обороняться, тогда как ВС России без особого труда продвигаются вперед.
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всу, донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, экспертное мнение
08:55 22.08.2024 (обновлено: 09:10 22.08.2024)
 
"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России

Меркурис: киевские власти утратили веру в возможность удержать Донбасс

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. После атаки на Курскую область Киев решил окончательно сдать Донбасс. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
Как он отметил, "украинцы, кажется, находятся в процессе сдачи Донбасса". При этом Киев, по его оценке, "полностью утратил веру, что этот регион можно удержать".
"Такое ощущение, что сам смысл этой битвы, по крайней мере для киевских властей, утрачен", — добавил Меркурис.
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Он считает, что Вооруженные силы Украины на сегодняшний день уже не способны на эффективную обороняться, тогда как ВС России без особого труда продвигаются вперед.
 
Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССэкспертное мнение
 
 
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