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"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области

"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области

Операция в Курской области существенно ослабила позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T09:08+0300

2024-08-22T09:08+0300

2024-08-22T09:09+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Операция в Курской области существенно ослабила позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Начав эту операцию, они (украинцы — Прим. ред.) были вынуждены снять несколько подразделений с фронта <...> однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении", — пояснил Джонсон.Вместе с тем аналитик отметил прогресс в продвижении Вооруженных сил России в Донбассе.

https://1prime.ru/20240821/donbass-851047324.html

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курская область, всу, экспертное мнение