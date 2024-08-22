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"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области - 22.08.2024, ПРАЙМ
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"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области
Операция в Курской области существенно ослабила позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:08+0300
2024-08-22T09:09+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Операция в Курской области существенно ослабила позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Начав эту операцию, они (украинцы — Прим. ред.) были вынуждены снять несколько подразделений с фронта &lt;...&gt; однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении", — пояснил Джонсон.Вместе с тем аналитик отметил прогресс в продвижении Вооруженных сил России в Донбассе.
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
09:08 22.08.2024 (обновлено: 09:09 22.08.2024)
 
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области

Джонсон: атака ВСУ в Курской области подорвала позиции Киева в Донбассе

© Фото : Минобороны РФУничтожение самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" в Херсонской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки М109 Паладин в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Операция в Курской области существенно ослабила позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Начав эту операцию, они (украинцы — Прим. ред.) были вынуждены снять несколько подразделений с фронта <...> однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении", — пояснил Джонсон.
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Вместе с тем аналитик отметил прогресс в продвижении Вооруженных сил России в Донбассе.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУэкспертное мнение
 
 
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