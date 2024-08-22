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"Разгромить все". В США предупредили о переменах в настрое русских - 22.08.2024, ПРАЙМ
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"Разгромить все". В США предупредили о переменах в настрое русских
"Разгромить все". В США предупредили о переменах в настрое русских - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Разгромить все". В США предупредили о переменах в настрое русских
Атака Вооруженных сил Украины на приграничные регионы России стала последней каплей терпения россиян. Больше они не позволят своему лидеру Владимиру Путину... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T11:00+0300
2024-08-22T11:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дуглас макгрегор
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на приграничные регионы России стала последней каплей терпения россиян. Больше они не позволят своему лидеру Владимиру Путину действовать, как прежде, гуманно, и никакие переговоры им уже не нужны. С таким предупреждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive выступил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, Путин никогда не хотел устанавливать полный контроль над Украиной, его интересовали только защита русских, живущих в этой стране, и нейтральный статус этой страны, но после атаки ВСУ на российские регионы появилось "кое-что новое".Теперь россияне, как подчеркивает Макгрегор, "буквально публично призывают президента Путина идти на Запад, пересечь Днепр, разгромить все, что находится на Украине, и установить над ней полный контроль".Таким образом, Запад и Украина, как считает полковник в отставке, "пробудили зверя, очень страшного зверя, которого мы с самого начала сильно недооценили".Вместе с тем он отметил, что ВС России "так осторожно продвигались вперед" не только потому, что хотели минимизировать потери, но и потому, что они "никогда и не хотели идти дальше, чем им нужно было для освобождения русских".Ведь русские, по убеждению бывшего советника Пентагона, не хотят властвовать на Украине и контролировать украинцев, их вполне устраивает, чтобы украинцы управляли сами собой."Они (русские – прим. ред.) просто хотят, чтобы эта страна была нейтральной и не представляла угрозы для России", - заключил Макгрегор.
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россия, украина, дуглас макгрегор
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дуглас Макгрегор
11:00 22.08.2024 (обновлено: 11:02 22.08.2024)
 
"Разгромить все". В США предупредили о переменах в настрое русских

Макгрегор: ВСУ "пробудили страшного зверя" — россияне жестоко отомстят за Курск

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на приграничные регионы России стала последней каплей терпения россиян. Больше они не позволят своему лидеру Владимиру Путину действовать, как прежде, гуманно, и никакие переговоры им уже не нужны. С таким предупреждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive выступил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, Путин никогда не хотел устанавливать полный контроль над Украиной, его интересовали только защита русских, живущих в этой стране, и нейтральный статус этой страны, но после атаки ВСУ на российские регионы появилось "кое-что новое".
Теперь россияне, как подчеркивает Макгрегор, "буквально публично призывают президента Путина идти на Запад, пересечь Днепр, разгромить все, что находится на Украине, и установить над ней полный контроль".
Таким образом, Запад и Украина, как считает полковник в отставке, "пробудили зверя, очень страшного зверя, которого мы с самого начала сильно недооценили".
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Вместе с тем он отметил, что ВС России "так осторожно продвигались вперед" не только потому, что хотели минимизировать потери, но и потому, что они "никогда и не хотели идти дальше, чем им нужно было для освобождения русских".
Ведь русские, по убеждению бывшего советника Пентагона, не хотят властвовать на Украине и контролировать украинцев, их вполне устраивает, чтобы украинцы управляли сами собой.
"Они (русские – прим. ред.) просто хотят, чтобы эта страна была нейтральной и не представляла угрозы для России", - заключил Макгрегор.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАДуглас Макгрегор
 
 
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