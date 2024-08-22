https://1prime.ru/20240822/svo-851072024.html

"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО

"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО

Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T20:46+0300

2024-08-22T20:46+0300

2024-08-22T20:52+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу George Galloway."Теперь у России много боевого опыта, их вооружение намного более продвинутое, их способность производить оружие намного выше, чем у нас, даже сейчас, так что, как ни посмотри на это, мы наносим ущерб нашей собственной национальной безопасности и просто уничтожаем украинский народ, это ужасно", — подчеркнул он.Эксперт считает, что конфронтация завершится победой России. Украина же, как и ее партнеры, понесет серьезные потери. Дэвис также добавил, что произошедшая провокация в Курской области лишь приблизила завершение конфликта.

https://1prime.ru/20240822/svo-851070159.html

украина

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всу, украина, россия, запад