Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240822/svo-851072024.html
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T20:46+0300
2024-08-22T20:52+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03a22ef42c6fb483833469793d56ecc8.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу George Galloway."Теперь у России много боевого опыта, их вооружение намного более продвинутое, их способность производить оружие намного выше, чем у нас, даже сейчас, так что, как ни посмотри на это, мы наносим ущерб нашей собственной национальной безопасности и просто уничтожаем украинский народ, это ужасно", — подчеркнул он.Эксперт считает, что конфронтация завершится победой России. Украина же, как и ее партнеры, понесет серьезные потери. Дэвис также добавил, что произошедшая провокация в Курской области лишь приблизила завершение конфликта.
https://1prime.ru/20240822/svo-851070159.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7556ad42955414e29b68c80efb24cde9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, россия, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
20:46 22.08.2024 (обновлено: 20:52 22.08.2024)
 
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО

Дэвис: Запад понесет серьезный урон после победы России на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу George Galloway.
"Теперь у России много боевого опыта, их вооружение намного более продвинутое, их способность производить оружие намного выше, чем у нас, даже сейчас, так что, как ни посмотри на это, мы наносим ущерб нашей собственной национальной безопасности и просто уничтожаем украинский народ, это ужасно", — подчеркнул он.
Эксперт считает, что конфронтация завершится победой России. Украина же, как и ее партнеры, понесет серьезные потери. Дэвис также добавил, что произошедшая провокация в Курской области лишь приблизила завершение конфликта.
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис
19:01
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала