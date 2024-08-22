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"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T20:46+0300
2024-08-22T20:46+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу George Galloway."Теперь у России много боевого опыта, их вооружение намного более продвинутое, их способность производить оружие намного выше, чем у нас, даже сейчас, так что, как ни посмотри на это, мы наносим ущерб нашей собственной национальной безопасности и просто уничтожаем украинский народ, это ужасно", — подчеркнул он.Эксперт считает, что конфронтация завершится победой России. Украина же, как и ее партнеры, понесет серьезные потери. Дэвис также добавил, что произошедшая провокация в Курской области лишь приблизила завершение конфликта.
https://1prime.ru/20240822/svo-851070159.html
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
Дэвис: Запад понесет серьезный урон после победы России на Украине
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Реализация поставленных Москвой целей в украинском конфликте станет ударом для Запада, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в интервью
YouTube-каналу George Galloway.
"Теперь у России много боевого опыта, их вооружение намного более продвинутое, их способность производить оружие намного выше, чем у нас, даже сейчас, так что, как ни посмотри на это, мы наносим ущерб нашей собственной национальной безопасности и просто уничтожаем украинский народ, это ужасно", — подчеркнул он.
Эксперт считает, что конфронтация завершится победой России. Украина же, как и ее партнеры, понесет серьезные потери. Дэвис также добавил, что произошедшая провокация в Курской области лишь приблизила завершение конфликта.
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