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ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле - 22.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле
Российские банки в июле нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 1,4%, следует из информационно-аналитического материала Банка России о... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T18:27+0300
2024-08-22T18:28+0300
банк россии
розничное кредитование
корпоративное кредитование
потребительское кредитование
банки
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские банки в июле нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 1,4%, следует из информационно-аналитического материала Банка России о развитии банковского сектора РФ в июле. "В июле рост корпоративного кредитования ускорился. Корпоративный портфель увеличился на существенные 1,8 триллиона рублей (+2,3% после +1,5% в июне и +1,4% в мае, без учета крупного бридж кредита). Прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,7 триллиона рублей, +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей", - говорится в материале. В основном кредиты выдавались на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов, в том числе на покупку нового оборудования для оптимизации производственных процессов, отмечает регулятор. "Темп роста потребительского кредитования замедлился до +1,4 после +2,0% в мае-июне из-за роста ставок и ужесточения макронадбавок, однако все еще остается достаточно высоким", - пишет ЦБ. Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются).
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розничное кредитование, корпоративное кредитование, потребительское кредитование, банки, россия
Банк России, розничное кредитование, корпоративное кредитование, потребительское кредитование, Банки, РОССИЯ
18:27 22.08.2024 (обновлено: 18:28 22.08.2024)
 
ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле

ЦБ: банки РФ в июле нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное на 1,4%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские банки в июле нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 1,4%, следует из информационно-аналитического материала Банка России о развитии банковского сектора РФ в июле.
"В июле рост корпоративного кредитования ускорился. Корпоративный портфель увеличился на существенные 1,8 триллиона рублей (+2,3% после +1,5% в июне и +1,4% в мае, без учета крупного бридж кредита). Прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,7 триллиона рублей, +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей", - говорится в материале.
В основном кредиты выдавались на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов, в том числе на покупку нового оборудования для оптимизации производственных процессов, отмечает регулятор.
"Темп роста потребительского кредитования замедлился до +1,4 после +2,0% в мае-июне из-за роста ставок и ужесточения макронадбавок, однако все еще остается достаточно высоким", - пишет ЦБ.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
ЦБ объявил об увеличении чистой прибыли банков в июле
18:22
Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются).
 
Банк Россиирозничное кредитованиекорпоративное кредитованиепотребительское кредитованиеБанкиРОССИЯ
 
 
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