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ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле

ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле - 22.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост корпоративного и розничного кредитования в июле

Российские банки в июле нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 1,4%, следует из информационно-аналитического материала Банка России о... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T18:27+0300

2024-08-22T18:27+0300

2024-08-22T18:28+0300

банк россии

розничное кредитование

корпоративное кредитование

потребительское кредитование

банки

россия

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские банки в июле нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 1,4%, следует из информационно-аналитического материала Банка России о развитии банковского сектора РФ в июле. "В июле рост корпоративного кредитования ускорился. Корпоративный портфель увеличился на существенные 1,8 триллиона рублей (+2,3% после +1,5% в июне и +1,4% в мае, без учета крупного бридж кредита). Прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,7 триллиона рублей, +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей", - говорится в материале. В основном кредиты выдавались на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов, в том числе на покупку нового оборудования для оптимизации производственных процессов, отмечает регулятор. "Темп роста потребительского кредитования замедлился до +1,4 после +2,0% в мае-июне из-за роста ставок и ужесточения макронадбавок, однако все еще остается достаточно высоким", - пишет ЦБ. Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются).

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розничное кредитование, корпоративное кредитование, потребительское кредитование, банки, россия