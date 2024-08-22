https://1prime.ru/20240822/tsian-851058825.html
"Циан" отметил снижение монополизации рынка новостроек в России
"Циан" отметил снижение монополизации рынка новостроек в России - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Циан" отметил снижение монополизации рынка новостроек в России
В крупных городах России за последний год снизилась монополизация рынка новостроек: в первом полугодии 2024 года на долю пяти крупнейших застройщиков в каждом... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:59+0300
2024-08-22T12:59+0300
2024-08-22T12:59+0300
недвижимость
циан
новостройки
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В крупных городах России за последний год снизилась монополизация рынка новостроек: в первом полугодии 2024 года на долю пяти крупнейших застройщиков в каждом из них в среднем приходится 65% сделок на первичном рынке жилья, в первой половине прошлого года показатель составлял 67%, подсчитали в "Циане". По данным компании, в восьми городах из 34 анализируемых с населением от 500 тысяч человек на пятерку крупнейших застройщиков приходится менее половины рынка - это такие миллионники, как Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфа, а также быстрорастущие рынки - Тюмень, Владивосток, Хабаровск и Ярославль. Однако в большинстве регионов на лидеров приходится от 50 до 80% рынка. В Новокузнецке, Саратове и Севастополе уровень монополизации превышает 90%. В частности, в Новокузнецке в 2024 году продажи шли лишь у трех девелоперов, поэтому расчеты дают стопроцентную монополизацию рынка, подчеркивается в сообщении. "В Москве на пять застройщиков-лидеров приходится 57% рынка, что больше, чем в 12 городах. При этом в 2024 году продажи шли примерно у ста застройщиков - ни в каком другом городе нет такой большой конкуренции. Такая высокая степень монополизации в столице объясняется, прежде всего, доминированием трех крупнейших девелоперов - ПИК, "Самолет" и "А101" - на которых приходится почти половина всего рынка", - говорится в нем. По подсчетам "Циана", в большинстве городов доля крупнейших застройщиков снизилась относительно прошлогоднего показателя - в 20 из 34 анализируемых. Максимальное снижение произошло в Томске (-26 процентных пунктов), Нижнем Новгороде (-17 процентных пунктов), Красноярске (-10 процентных пунктов). В десяти городах монополизация рынка, напротив, усилилась. В основном это города со средним и низким уровнем монополизации (Ярославль, Уфа, Тюмень, Пермь, Иркутск и другие), но есть и сильномонополизированные рынки - Саратов, Ульяновск. В Ставрополе, Екатеринбурге, Новокузнецке и Новосибирске показатель за год не изменился, отметили в компании. "В большинстве крупных городов РФ уровень монополизации в сегменте новостроек не критичен для рынка", - добавляется в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_39f4fb250ea6ab0f9b9e4aad89403820.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
циан, новостройки
Недвижимость, ЦИАН, новостройки
"Циан" отметил снижение монополизации рынка новостроек в России
"Циан": в России снизилась монополизация рынка новостроек
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В крупных городах России за последний год снизилась монополизация рынка новостроек: в первом полугодии 2024 года на долю пяти крупнейших застройщиков в каждом из них в среднем приходится 65% сделок на первичном рынке жилья, в первой половине прошлого года показатель составлял 67%, подсчитали в "Циане".
По данным компании, в восьми городах из 34 анализируемых с населением от 500 тысяч человек на пятерку крупнейших застройщиков приходится менее половины рынка - это такие миллионники, как Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфа, а также быстрорастущие рынки - Тюмень, Владивосток, Хабаровск и Ярославль.
Однако в большинстве регионов на лидеров приходится от 50 до 80% рынка. В Новокузнецке, Саратове и Севастополе уровень монополизации превышает 90%. В частности, в Новокузнецке в 2024 году продажи шли лишь у трех девелоперов, поэтому расчеты дают стопроцентную монополизацию рынка, подчеркивается в сообщении.
"В Москве на пять застройщиков-лидеров приходится 57% рынка, что больше, чем в 12 городах. При этом в 2024 году продажи шли примерно у ста застройщиков - ни в каком другом городе нет такой большой конкуренции. Такая высокая степень монополизации в столице объясняется, прежде всего, доминированием трех крупнейших девелоперов - ПИК, "Самолет" и "А101" - на которых приходится почти половина всего рынка", - говорится в нем.
По подсчетам "Циана", в большинстве городов доля крупнейших застройщиков снизилась относительно прошлогоднего показателя - в 20 из 34 анализируемых. Максимальное снижение произошло в Томске (-26 процентных пунктов), Нижнем Новгороде (-17 процентных пунктов), Красноярске (-10 процентных пунктов).
В десяти городах монополизация рынка, напротив, усилилась. В основном это города со средним и низким уровнем монополизации (Ярославль, Уфа, Тюмень, Пермь, Иркутск и другие), но есть и сильномонополизированные рынки - Саратов, Ульяновск. В Ставрополе, Екатеринбурге, Новокузнецке и Новосибирске показатель за год не изменился, отметили в компании.
"В большинстве крупных городов РФ уровень монополизации в сегменте новостроек не критичен для рынка", - добавляется в сообщении.