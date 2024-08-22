https://1prime.ru/20240822/tsian-851058825.html

"Циан" отметил снижение монополизации рынка новостроек в России

"Циан" отметил снижение монополизации рынка новостроек в России - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Циан" отметил снижение монополизации рынка новостроек в России

В крупных городах России за последний год снизилась монополизация рынка новостроек: в первом полугодии 2024 года на долю пяти крупнейших застройщиков в каждом... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T12:59+0300

2024-08-22T12:59+0300

2024-08-22T12:59+0300

недвижимость

циан

новостройки

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В крупных городах России за последний год снизилась монополизация рынка новостроек: в первом полугодии 2024 года на долю пяти крупнейших застройщиков в каждом из них в среднем приходится 65% сделок на первичном рынке жилья, в первой половине прошлого года показатель составлял 67%, подсчитали в "Циане". По данным компании, в восьми городах из 34 анализируемых с населением от 500 тысяч человек на пятерку крупнейших застройщиков приходится менее половины рынка - это такие миллионники, как Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфа, а также быстрорастущие рынки - Тюмень, Владивосток, Хабаровск и Ярославль. Однако в большинстве регионов на лидеров приходится от 50 до 80% рынка. В Новокузнецке, Саратове и Севастополе уровень монополизации превышает 90%. В частности, в Новокузнецке в 2024 году продажи шли лишь у трех девелоперов, поэтому расчеты дают стопроцентную монополизацию рынка, подчеркивается в сообщении. "В Москве на пять застройщиков-лидеров приходится 57% рынка, что больше, чем в 12 городах. При этом в 2024 году продажи шли примерно у ста застройщиков - ни в каком другом городе нет такой большой конкуренции. Такая высокая степень монополизации в столице объясняется, прежде всего, доминированием трех крупнейших девелоперов - ПИК, "Самолет" и "А101" - на которых приходится почти половина всего рынка", - говорится в нем. По подсчетам "Циана", в большинстве городов доля крупнейших застройщиков снизилась относительно прошлогоднего показателя - в 20 из 34 анализируемых. Максимальное снижение произошло в Томске (-26 процентных пунктов), Нижнем Новгороде (-17 процентных пунктов), Красноярске (-10 процентных пунктов). В десяти городах монополизация рынка, напротив, усилилась. В основном это города со средним и низким уровнем монополизации (Ярославль, Уфа, Тюмень, Пермь, Иркутск и другие), но есть и сильномонополизированные рынки - Саратов, Ульяновск. В Ставрополе, Екатеринбурге, Новокузнецке и Новосибирске показатель за год не изменился, отметили в компании. "В большинстве крупных городов РФ уровень монополизации в сегменте новостроек не критичен для рынка", - добавляется в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

циан, новостройки