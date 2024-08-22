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"Цели непонятны": в США высказались о нападении ВСУ на Курскую область - 22.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240822/ukraina-851053558.html
"Цели непонятны": в США высказались о нападении ВСУ на Курскую область
"Цели непонятны": в США высказались о нападении ВСУ на Курскую область - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Цели непонятны": в США высказались о нападении ВСУ на Курскую область
В Вашингтоне обеспокоены по поводу снабжения украинских солдат, а также не могут найти объяснение целям нападения ВСУ на Курскую область, передает NBC News со... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:07+0300
2024-08-22T09:22+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне обеспокоены по поводу снабжения украинских солдат, а также не могут найти объяснение целям нападения ВСУ на Курскую область, передает NBC News со ссылкой на анонимных американских чиновников."Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины", - сказано в материале.Отмечается, что цель атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область до сих пор не понятны.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240821/kurskaya-oblast-851049626.html
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россия, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США
09:07 22.08.2024 (обновлено: 09:22 22.08.2024)
 
"Цели непонятны": в США высказались о нападении ВСУ на Курскую область

NBC News: чиновники в США переживают за ВСУ и их снабжение после атак на РФ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне обеспокоены по поводу снабжения украинских солдат, а также не могут найти объяснение целям нападения ВСУ на Курскую область, передает NBC News со ссылкой на анонимных американских чиновников.
"Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины", - сказано в материале.
Отмечается, что цель атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область до сих пор не понятны.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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