https://1prime.ru/20240822/ukraina-851054555.html

"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины

"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины

Запад должен прекратить поддержку Украины из-за новых доказательств причастности ее граждан к диверсиям на "Северных потоках", отметил экс-помощник президента... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T09:50+0300

2024-08-22T09:50+0300

2024-08-22T09:50+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Запад должен прекратить поддержку Украины из-за новых доказательств причастности ее граждан к диверсиям на "Северных потоках", отметил экс-помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале для The American Conservative."<...> Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей - еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства", — сказано в статье.Бэндоу отмечает, что Киев пытается втянуть НАТО в конфликт. Администрации Джо Байдена следует обратить на это внимание и выйти из российско-украинского конфликта.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.Также газета утверждает, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии, на который тот ранее согласился, однако Залужный проигнорировал приказ.

https://1prime.ru/20240822/ukraina-851053558.html

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