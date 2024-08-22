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"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины
"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины
Запад должен прекратить поддержку Украины из-за новых доказательств причастности ее граждан к диверсиям на "Северных потоках", отметил экс-помощник президента... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:50+0300
2024-08-22T09:50+0300
2024-08-22T09:50+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Запад должен прекратить поддержку Украины из-за новых доказательств причастности ее граждан к диверсиям на "Северных потоках", отметил экс-помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале для The American Conservative."<...> Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей - еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства", — сказано в статье.Бэндоу отмечает, что Киев пытается втянуть НАТО в конфликт. Администрации Джо Байдена следует обратить на это внимание и выйти из российско-украинского конфликта.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.Также газета утверждает, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии, на который тот ранее согласился, однако Залужный проигнорировал приказ.
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сша
Спецоперация на Украине, США
"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины
TAC: Запад должен прекратить поддерживать ВСУ после взрывов "Северных потоков"
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Запад должен прекратить поддержку Украины из-за новых доказательств причастности ее граждан к диверсиям на "Северных потоках", отметил экс-помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале для The American Conservative.
"<...> Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей - еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства", — сказано в статье.
Бэндоу отмечает, что Киев пытается втянуть НАТО в конфликт. Администрации Джо Байдена следует обратить на это внимание и выйти из российско-украинского конфликта.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.
Также газета утверждает, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии, на который тот ранее согласился, однако Залужный проигнорировал приказ.
"Цели непонятны": в США высказались о нападении ВСУ на Курскую область