https://1prime.ru/20240822/ukraina-851071904.html

"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском

Глава киевского режима Владимир Зеленский развязал войну, в которой страдает сама Украина, рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T23:30+0300

2024-08-22T23:30+0300

2024-08-22T23:30+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83617/62/836176228_0:81:2701:1600_1920x0_80_0_0_af89380976b2c866599a3c7b726f37c0.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский развязал войну, в которой страдает сама Украина, рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет", — подчеркнул эксперт.Соскин считает, что бывший всю свою карьеру комедийным артистом Зеленский сам виноват в том, что Москва начала против него специальную военную операцию. Своим правлением, убежден эксперт, комик перечеркнул десятилетия гармоничного развития страны и огромные труды советских политических деятелей.

https://1prime.ru/20240822/svo-851070159.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, россия