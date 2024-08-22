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"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском - 22.08.2024, ПРАЙМ
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"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский развязал войну, в которой страдает сама Украина, рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T23:30+0300
2024-08-22T23:30+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский развязал войну, в которой страдает сама Украина, рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет", — подчеркнул эксперт.Соскин считает, что бывший всю свою карьеру комедийным артистом Зеленский сам виноват в том, что Москва начала против него специальную военную операцию. Своим правлением, убежден эксперт, комик перечеркнул десятилетия гармоничного развития страны и огромные труды советских политических деятелей.
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украина, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ
23:30 22.08.2024
 
"Кровавая вакханалия": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском

Соскин: Зеленский развязал кровавую бойню, в которой гибнет Украина

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский развязал войну, в которой страдает сама Украина, рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет", — подчеркнул эксперт.
Соскин считает, что бывший всю свою карьеру комедийным артистом Зеленский сам виноват в том, что Москва начала против него специальную военную операцию. Своим правлением, убежден эксперт, комик перечеркнул десятилетия гармоничного развития страны и огромные труды советских политических деятелей.
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