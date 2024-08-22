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Оборот "Вкусвилла" вырос на 33 процента

Оборот "Вкусвилла" вырос на 33 процента - 22.08.2024, ПРАЙМ

Оборот "Вкусвилла" вырос на 33 процента

Оборот отечественного ретейлера "Вкусвилл" по итогам первого полугодия вырос на 33% - до 183 миллиардов рублей, следует из материалов компании. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T09:09+0300

2024-08-22T09:09+0300

2024-08-22T09:09+0300

россия

вкусвилл

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Оборот отечественного ретейлера "Вкусвилл" по итогам первого полугодия вырос на 33% - до 183 миллиардов рублей, следует из материалов компании. "Вкусвилл" подвел итоги первого полугодия 2024 года. Оборот компании за этот период вырос на 33% и составила 183 миллиарда рублей. Темпы роста ускорились на 13% в сравнении с прошлым годом", - говорится в сообщении. На начало второго полугодия сеть выросла на 15% и насчитывает 2226 точек офлайн- и онлайн-продаж. Компания получила более 1,3 миллиона новых покупателей, а число новичков в доставке выросло на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также, согласно сообщению, за полугодие было открыто более 250 новых торговых точек в разных форматах: магазины, "Вкусвилл Мини", грейсторы, дарксторы и мини-дарки. А лидером по темпу развития стал формат "Вкусвилл Мини", запущенный компанией в январе прошлого года. Это небольшие магазины в шаговой доступности с динамичным ассортиментом, меняющимся под спрос жителей района. За первое полугодие "Вкусвилл Мини" стало в два раза больше - работает 425 магазинов в Москве и за её пределами. Как также сообщает ритейлер, с начала года продукты бренда впервые появились в 15 населенных пунктах, в их числе: Туапсе, Майкоп, Иннополис, Красная Поляна, Луга, Озеры, Тихвин, Ефремов, Ржев, Волоколамск, Волхов, Кашира, Сосновый Бор, Куровское, Вышний Волочек. Более того, компания открыла первый магазин за пределами России - "Вкусвилл" появился в Казахстане и расширил ассортимент продуктами местных производителей. Более того, по итогам первого полугодия доля онлайн-продаж стабильно составляет 50%. Оборот доставки за этот период вырос на 43%, превысив 91 миллиард рублей. Курьеры "Вкусвилла" доставили 64,2 миллиона заказов, в пиковые дни это более 350 тысяч выполненных заказов, заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вкусвилл