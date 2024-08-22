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AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240822/vsu-851058702.html
AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян
AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян - 22.08.2024, ПРАЙМ
AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян
Мобилизованные в ряды ВСУ новобранцы плохо обучены, плохо ориентируются на местности и без приказа покидают боевые позиции. Во многом этим объясняются потери... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:56+0300
2024-08-22T13:00+0300
спецоперация на украине
сво
всу
россия
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мобилизация на украине
насильственная мобилизация на украине
мобилизованные
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мобилизованные в ряды ВСУ новобранцы плохо обучены, плохо ориентируются на местности и без приказа покидают боевые позиции. Во многом этим объясняются потери Киева на Донецком направлении, пишет Associated Press (AP).Собеседник агентства, неназванный "командира батальона 47-ой бригады", выразил разочарование в "неэффективном" пополнении. Именно с этим он связывает потерю "критически важного хаба" - небольшого города Покровска в ДНР. Захватив его, российские силы смогут развивать успех в направлении Славянска.AP отмечает, что мобилизованные украинцы не имеют даже минимального уровня подготовки, "не верят своему командованию" и "в страхе убегают" с подготовленных позиций.
https://1prime.ru/20240821/kontrol-851037060.html
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сво, всу, россия, украина, мобилизация на украине, насильственная мобилизация на украине, мобилизованные
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, мобилизация на Украине, насильственная мобилизация на Украине, мобилизованные
12:56 22.08.2024 (обновлено: 13:00 22.08.2024)
 
AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян

AP: новобранцы ВСУ не хотят стрелять в российских солдат и покидают позиции

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мобилизованные в ряды ВСУ новобранцы плохо обучены, плохо ориентируются на местности и без приказа покидают боевые позиции. Во многом этим объясняются потери Киева на Донецком направлении, пишет Associated Press (AP).
Собеседник агентства, неназванный "командира батальона 47-ой бригады", выразил разочарование в "неэффективном" пополнении. Именно с этим он связывает потерю "критически важного хаба" - небольшого города Покровска в ДНР. Захватив его, российские силы смогут развивать успех в направлении Славянска.
AP отмечает, что мобилизованные украинцы не имеют даже минимального уровня подготовки, "не верят своему командованию" и "в страхе убегают" с подготовленных позиций.
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