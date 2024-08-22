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AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян
AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян - 22.08.2024, ПРАЙМ
AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян
Мобилизованные в ряды ВСУ новобранцы плохо обучены, плохо ориентируются на местности и без приказа покидают боевые позиции. Во многом этим объясняются потери... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:56+0300
2024-08-22T12:56+0300
2024-08-22T13:00+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мобилизованные в ряды ВСУ новобранцы плохо обучены, плохо ориентируются на местности и без приказа покидают боевые позиции. Во многом этим объясняются потери Киева на Донецком направлении, пишет Associated Press (AP).Собеседник агентства, неназванный "командира батальона 47-ой бригады", выразил разочарование в "неэффективном" пополнении. Именно с этим он связывает потерю "критически важного хаба" - небольшого города Покровска в ДНР. Захватив его, российские силы смогут развивать успех в направлении Славянска.AP отмечает, что мобилизованные украинцы не имеют даже минимального уровня подготовки, "не верят своему командованию" и "в страхе убегают" с подготовленных позиций.
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Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, мобилизация на Украине, насильственная мобилизация на Украине, мобилизованные
AP: Плохо обученные новобранцы ВСУ отказываются стрелять в россиян
AP: новобранцы ВСУ не хотят стрелять в российских солдат и покидают позиции