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Доля юаня в расчетах через SWIFT обновила рекорд
Доля юаня в расчетах через SWIFT обновила рекорд - 22.08.2024, ПРАЙМ
Доля юаня в расчетах через SWIFT обновила рекорд
Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле обновила рекорд, достигнув по итогам месяца 4,74%, следует из данных системы, которые... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:43+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле обновила рекорд, достигнув по итогам месяца 4,74%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. За месяц позиции китайской валюты укрепились на 0,13 процентного пункта, а прошлое рекордное значение система фиксировала в марте - тогда доля юаня достигала 4,69%. Заметно выросла и доля доллара в международных расчетах через эту систему - на 0,73 процентного пункта, до 47,81%, что позволило ему отыграть июньское снижение. А доля евро продолжает снижаться второй месяц подряд - по итогам июля она просела еще на 0,25 процентного пункта, составив 22,47%.
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юань, swift
Китайский юань, юань, SWIFT
Доля юаня в расчетах через SWIFT обновила рекорд
Доля юаня в расчетах через SWIFT в июле достигла рекордных 4,74%
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле обновила рекорд, достигнув по итогам месяца 4,74%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
За месяц позиции китайской валюты укрепились на 0,13 процентного пункта, а прошлое рекордное значение система фиксировала в марте - тогда доля юаня достигала 4,69%.
Заметно выросла и доля доллара в международных расчетах через эту систему - на 0,73 процентного пункта, до 47,81%, что позволило ему отыграть июньское снижение.
А доля евро продолжает снижаться второй месяц подряд - по итогам июля она просела еще на 0,25 процентного пункта, составив 22,47%.