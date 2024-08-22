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Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей

Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей - 22.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей

Курс рубля в начале торгов усилил рост против юаня: курс китайской валюты упал ниже 12 рублей, впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T11:40+0300

2024-08-22T11:40+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов усилил рост против юаня: курс китайской валюты упал ниже 12 рублей, впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.21 мск падает на 16 копеек, до 11,93 рубля.В четверг наблюдается развитие начавшегося накануне падения биржевого курса юаня, опять упавшего "под" 12 рублей, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Потенциал укрепления рубля с текущих позиций оцениваем как ограниченный - целью снижения курса на пике налоговых выплат по-прежнему видим диапазон 11,5-11,8 рубля за юань. А саму тенденцию к укреплению рубля считаем временной, обусловленной налоговым периодом", - добавляет он.

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россия, мосбиржа, юань