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Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей - 22.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей
Курс рубля в начале торгов усилил рост против юаня: курс китайской валюты упал ниже 12 рублей, впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T11:40+0300
2024-08-22T11:43+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов усилил рост против юаня: курс китайской валюты упал ниже 12 рублей, впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.21 мск падает на 16 копеек, до 11,93 рубля.В четверг наблюдается развитие начавшегося накануне падения биржевого курса юаня, опять упавшего "под" 12 рублей, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Потенциал укрепления рубля с текущих позиций оцениваем как ограниченный - целью снижения курса на пике налоговых выплат по-прежнему видим диапазон 11,5-11,8 рубля за юань. А саму тенденцию к укреплению рубля считаем временной, обусловленной налоговым периодом", - добавляет он.
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россия, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
11:40 22.08.2024 (обновлено: 11:43 22.08.2024)
 
Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей

Курс юаня на Московской бирже упал ниже 12 рублей - впервые с 16 августа

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов усилил рост против юаня: курс китайской валюты упал ниже 12 рублей, впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.21 мск падает на 16 копеек, до 11,93 рубля.
В четверг наблюдается развитие начавшегося накануне падения биржевого курса юаня, опять упавшего "под" 12 рублей, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Потенциал укрепления рубля с текущих позиций оцениваем как ограниченный - целью снижения курса на пике налоговых выплат по-прежнему видим диапазон 11,5-11,8 рубля за юань. А саму тенденцию к укреплению рубля считаем временной, обусловленной налоговым периодом", - добавляет он.
 
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