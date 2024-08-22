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Юань начал торги 22 августа снижением
Юань начал торги 22 августа снижением - 22.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 22 августа снижением
Курс рубля повышается против юаня в начале торгов четверга: курс китайской валюты теряет до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T10:08+0300
2024-08-22T10:08+0300
2024-08-22T10:13+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля повышается против юаня в начале торгов четверга: курс китайской валюты теряет до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 4 копейки, до 12,05 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 22 августа снижением
Курс юаня в начале торгов 22 августа снижается до 12,05 рубля
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля повышается против юаня в начале торгов четверга: курс китайской валюты теряет до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 4 копейки, до 12,05 рубля.