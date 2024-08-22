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Юань начал торги 22 августа снижением - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Юань начал торги 22 августа снижением
Юань начал торги 22 августа снижением - 22.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 22 августа снижением
Курс рубля повышается против юаня в начале торгов четверга: курс китайской валюты теряет до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2024, ПРАЙМ
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usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля повышается против юаня в начале торгов четверга: курс китайской валюты теряет до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 4 копейки, до 12,05 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
10:08 22.08.2024 (обновлено: 10:13 22.08.2024)
 
Юань начал торги 22 августа снижением

Курс юаня в начале торгов 22 августа снижается до 12,05 рубля

Россия не видит угрозы в планах Китая шире использовать юань для расчетов в ШОС – С.Приходько
Россия не видит угрозы в планах Китая шире использовать юань для расчетов в ШОС – С.Приходько
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля повышается против юаня в начале торгов четверга: курс китайской валюты теряет до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 4 копейки, до 12,05 рубля.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюМосбиржаюань
 
 
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