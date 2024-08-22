https://1prime.ru/20240822/zelenskiy-851064439.html

Не впечатлило: в США раскрыли главную цель "курского гамбита" Зеленского

Не впечатлило: в США раскрыли главную цель "курского гамбита" Зеленского - 22.08.2024, ПРАЙМ

Не впечатлило: в США раскрыли главную цель "курского гамбита" Зеленского

Нападение ВСУ на Курскую область должно было впечатлить союзников, однако этого не произошло, передает издание Bloomberg. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T16:05+0300

2024-08-22T16:05+0300

2024-08-22T16:17+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Нападение ВСУ на Курскую область должно было впечатлить союзников, однако этого не произошло, передает издание Bloomberg."Курская операция Киева была рассчитана не столько на успехи на поле боя, сколько на то, чтобы впечатлить Берлин и других союзников", - говорится в материале.Отмечается, что "курский гамбит" главы киевского режима Владимира Зеленского должен был побудить союзников смягчить ограничения на применение дальнобойного оружия. Тем не менее, если это не произойдет, Украина будет вынуждена просить о мире.Ко всему прочему, ведущие союзники Киева, такие как Германия, Франция, США и Великобритания, выказывают проблемы с поддержкой Украины. Если же усилия Зеленского не побудят Запад снять ограничение, украинская сторона лишится стратегических выгод, а также может лишиться важного транспортного узла, сосредоточенного в городе Покровск.В агентстве заключили, что и Зеленскому, и союзникам абсолютно понятно, что этот конфликт можно решить только путем переговоров.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240821/zelenskiy-851041800.html

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