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США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов - 23.08.2024, ПРАЙМ
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США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов
США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов - 23.08.2024, ПРАЙМ
США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов
Соединенные штаты разрешили до 1 сентября 2025 года импорт некоторых категорий алмазов российского производства, сообщил в пятницу минфин США. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T18:23+0300
2024-08-23T18:26+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Соединенные штаты разрешили до 1 сентября 2025 года импорт некоторых категорий алмазов российского производства, сообщил в пятницу минфин США."Все обычные и необходимые операции по импорту и ввозу в Соединенные Штаты следующих категорий алмазов разрешены до 1 сентября 2025 года, если эти алмазы физически ранее находились за пределами Российской Федерации и не экспортировались или реэкспортировались из Российской Федерации после указанного срока", - указано в документе.Отмечается, что в качестве срока установлено 1 марта 2024 года для непромышленных алмазов массой более 1 карата и 1 сентября 2024 года для алмазов массой более 0,5 карата.Ранее бриллианты на мировых биржах подешевели до пятилетнего минимума. На бирже IDEX они торгуются на 6% дешевле, чем в начале 2024 года. Сейчас цены сопоставимы с уровнями января 2020 года. Падение стоимости бриллиантов напрямую связано с попытками стран "большой семерки" и ЕС взять под контроль рынок бриллиантовой продукции, придумывая всевозможные механизмы, включая особую сертификацию камней, рассказывал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
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сша, россия, алмазы, российские алмазы
США, РОССИЯ, алмазы, российские алмазы
18:23 23.08.2024 (обновлено: 18:26 23.08.2024)
 
США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов

Минфин: США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Соединенные штаты разрешили до 1 сентября 2025 года импорт некоторых категорий алмазов российского производства, сообщил в пятницу минфин США.
"Все обычные и необходимые операции по импорту и ввозу в Соединенные Штаты следующих категорий алмазов разрешены до 1 сентября 2025 года, если эти алмазы физически ранее находились за пределами Российской Федерации и не экспортировались или реэкспортировались из Российской Федерации после указанного срока", - указано в документе.
Отмечается, что в качестве срока установлено 1 марта 2024 года для непромышленных алмазов массой более 1 карата и 1 сентября 2024 года для алмазов массой более 0,5 карата.
Ранее бриллианты на мировых биржах подешевели до пятилетнего минимума. На бирже IDEX они торгуются на 6% дешевле, чем в начале 2024 года. Сейчас цены сопоставимы с уровнями января 2020 года.
Падение стоимости бриллиантов напрямую связано с попытками стран "большой семерки" и ЕС взять под контроль рынок бриллиантовой продукции, придумывая всевозможные механизмы, включая особую сертификацию камней, рассказывал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
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