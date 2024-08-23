https://1prime.ru/20240823/ataka-851087344.html
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области
ВСУ направили около трети всех своих военных ресурсов на российские приграничные территории. Тем самым Киев обрек себя на поражение на восточном фронте, считает | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:19+0300
2024-08-23T16:19+0300
2024-08-23T16:19+0300
спецоперация на украине
всу
россия
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ВСУ направили около трети всех своих военных ресурсов на российские приграничные территории. Тем самым Киев обрек себя на поражение на восточном фронте, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Украинцы столкнулись с плохой ситуацией на поле боя и продолжают ее ухудшать <…> Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен", — подчеркнул политолог.Эксперт также заявил, что атака украинских военных на территории России не станет успешной. ВСУ продолжают свое наступление без превосходства в оснащении, а российское командование продолжает успешно уничтожать вражеские ресурсы."Не понимаю, как их план может сработать", — заключил Миршаймер.
https://1prime.ru/20240823/kontrol-851087074.html
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всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области
Миршаймер: атака на Курскую область обрекла ВСУ на поражение на восточном фронте
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
ВСУ направили около трети всех своих военных ресурсов на российские приграничные территории. Тем самым Киев обрек себя на поражение на восточном фронте, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он рассказал в интервью
YouTube-каналу Deep Dive.
"Украинцы столкнулись с плохой ситуацией на поле боя и продолжают ее ухудшать <…> Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен", — подчеркнул политолог.
Эксперт также заявил, что атака украинских военных на территории России не станет успешной. ВСУ продолжают свое наступление без превосходства в оснащении, а российское командование продолжает успешно уничтожать вражеские ресурсы.
"Не понимаю, как их план может сработать", — заключил Миршаймер.
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