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Россиянам назвали зарубежные внедорожники дешевле УАЗа

Россиянам назвали зарубежные внедорожники дешевле УАЗа - 23.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали зарубежные внедорожники дешевле УАЗа

По цене нового "УАЗ Патриот" россияне могут приобрести Land Rover Discovery или Mitsubishi Pajero Sport на вторичном рынке, отметил автомобильный эксперт... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T10:04+0300

2024-08-23T10:04+0300

2024-08-23T10:04+0300

россия

авто

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. По цене нового "УАЗ Патриот" россияне могут приобрести Land Rover Discovery или Mitsubishi Pajero Sport на вторичном рынке, отметил автомобильный эксперт журнала "За рулем" Игорь Кацубо.По словам эксперта, на рынке можно найти более старую версию Discovery четвертого поколения, которая подходит для города, трассы и бездорожья. В изучаемом ценовом сегменте 1,7-2 млн рублей этот автомобиль можно назвать пнремиальным.Однако, автомобиль обладает бензиновым двигателем мощностью 300 л.с., что не выгодно с точки зрения налогов, по этой причине стоит рассматривать дизельные варианты, отметил эксперт.Mitsubishi Pajero Sport 2010-2015 года выпуска, основанный на пикапе L200, также доступен по цене "Патриота". Большинство доступных вариантов имеют дизельный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 178 л.с.

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россия, авто