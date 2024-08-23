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Надежный и проходимый: на российском рынке появился новый "японец" - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Надежный и проходимый: на российском рынке появился новый "японец"
Надежный и проходимый: на российском рынке появился новый "японец" - 23.08.2024, ПРАЙМ
Надежный и проходимый: на российском рынке появился новый "японец"
Шестое поколение пикапа Mitsubishi L200 2024 года выпуска уже доступно на российском рынке, пишет портал "Тарантас Ньюс". | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:31+0300
2024-08-23T11:31+0300
россия
авто
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Шестое поколение пикапа Mitsubishi L200 2024 года выпуска уже доступно на российском рынке, пишет портал "Тарантас Ньюс"."В оснащении пикапа Mitsubishi L200 находится 2,4-литровый дизельный турбомотор, который выдает 184 л.с. и 430 Нм максимального крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает 6-скоростной "автомат" и система полного привода", - сказано в материале.Отмечается, что его стоимость начинается от 5,85 миллионов рублей, но дилеры предлагают скидки до 100 тысяч рублей, что позволяет приобрести его за 5,75 миллиона рублей.Важной особенностью новой модели L200 является увеличение жесткости кузова на 60% благодаря использованию высокопрочной стали. Сопряженная с двигателем 6-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное переключение передач и полный привод на все четыре колеса. Новый L200 также стал больше по размерам, предлагая больше места для пассажиров и груза, но вес автомобиля незначительно изменился благодаря использованию легких материалов.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:31 23.08.2024
 
Надежный и проходимый: на российском рынке появился новый "японец"

"Тарантас Ньюс": Mitsubishi L200 начали предлагать в России за 5,75 млн рублей

© Фото : MITSUBISHI MOTORS CORPORATIONАвтомобиль Mitsubishi L200 (2023)
Автомобиль Mitsubishi L200 (2023) - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© Фото : MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Шестое поколение пикапа Mitsubishi L200 2024 года выпуска уже доступно на российском рынке, пишет портал "Тарантас Ньюс".
"В оснащении пикапа Mitsubishi L200 находится 2,4-литровый дизельный турбомотор, который выдает 184 л.с. и 430 Нм максимального крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает 6-скоростной "автомат" и система полного привода", - сказано в материале.
Отмечается, что его стоимость начинается от 5,85 миллионов рублей, но дилеры предлагают скидки до 100 тысяч рублей, что позволяет приобрести его за 5,75 миллиона рублей.
Важной особенностью новой модели L200 является увеличение жесткости кузова на 60% благодаря использованию высокопрочной стали. Сопряженная с двигателем 6-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное переключение передач и полный привод на все четыре колеса.
Новый L200 также стал больше по размерам, предлагая больше места для пассажиров и груза, но вес автомобиля незначительно изменился благодаря использованию легких материалов.
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