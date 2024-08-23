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В ГАИ рассказали о новой схеме обмана с помощью рекламных листовок - 23.08.2024, ПРАЙМ
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В ГАИ рассказали о новой схеме обмана с помощью рекламных листовок
В ГАИ рассказали о новой схеме обмана с помощью рекламных листовок - 23.08.2024, ПРАЙМ
В ГАИ рассказали о новой схеме обмана с помощью рекламных листовок
Часто автовладельцы обнаруживают рекламные листовки, прикрепленные к различным частям автомобиля при выезде из торговых центров, такую схему начали использовать | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:03+0300
2024-08-23T12:12+0300
россия
авто
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Часто автовладельцы обнаруживают рекламные листовки, прикрепленные к различным частям автомобиля при выезде из торговых центров, такую схему начали использовать и мошенники, пишет портал "Цены авто" со ссылкой на инспектора ГАИ.В издании отметили, что дорогие новые автомобили привлекают не только восхищение граждан, но и внимание преступников.По словам собеседника издания, мошенники обычно используют простую схему: водитель садится за руль, находит рекламные листовки, прикрепленные к зеркалу заднего вида, выходит из машины без надлежащих мер предосторожности, а в это время преступникам ничего не мешает его обокрасть.Преступники могут украсть ценные вещи из салона, в том числе сумки с деньгами и документы, а в некоторых случаях даже угнать автомобиль, особенно если двигатель не заглушен.В издании отметили, чтобы не стать жертвой, рекомендуется, в случае обнаружения посторонних предметов, сначала уехать, а затем убрать их.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:03 23.08.2024 (обновлено: 12:12 23.08.2024)
 
В ГАИ рассказали о новой схеме обмана с помощью рекламных листовок

Инспектор ГАИ: автовладельцев начали обманывать при помощи рекламных листовок

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД на Площади Победы
Сотрудники ГИБДД на Площади Победы - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Часто автовладельцы обнаруживают рекламные листовки, прикрепленные к различным частям автомобиля при выезде из торговых центров, такую схему начали использовать и мошенники, пишет портал "Цены авто" со ссылкой на инспектора ГАИ.
В издании отметили, что дорогие новые автомобили привлекают не только восхищение граждан, но и внимание преступников.
По словам собеседника издания, мошенники обычно используют простую схему: водитель садится за руль, находит рекламные листовки, прикрепленные к зеркалу заднего вида, выходит из машины без надлежащих мер предосторожности, а в это время преступникам ничего не мешает его обокрасть.
Преступники могут украсть ценные вещи из салона, в том числе сумки с деньгами и документы, а в некоторых случаях даже угнать автомобиль, особенно если двигатель не заглушен.
В издании отметили, чтобы не стать жертвой, рекомендуется, в случае обнаружения посторонних предметов, сначала уехать, а затем убрать их.
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